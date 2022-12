Gemeinde Pähl auf möglichen Blackout vorbereitet

Von: Dieter Roettig

Teilen

Testlauf bei einem der vier Notstrom-Generatoren, die die Gemeinde Pähl für den Blackout-Fall gekauft hat. Auf dem Bild (v.li.) Bürgermeister Werner Grünbauer, die Elektrotechniker Dominik Wild und Andreas Stückl sowie Lieferant Georg Schuster. © Roettig

Pähl – Für den hoffentlich nicht eintretenden Fall der Fälle ist die Gemeinde Pähl bestens vorbereitet. Bei einem Blackout tritt umgehend ein Notfallplan in Kraft, den Bürgermeister Werner Grünbauer basierend auf den Empfehlungen der Krisenmanagerin Dr. Sandra Kreitner aus Hohenpeißenberg ausgearbeitet hat.

Beim Testlauf einer der vier von der Gemeinde gekauften Generatoren zur Notstromerzeugung hinter dem Pfarr- und Gemeindezentrum stellte der Bürgermeister nochmals sein Konzept vor, über das er bereits bei der Bürgerversammlung Mitte August referiert hatte.



Da wegen der andauernden Energieknappheit verbunden mit extremen Preissteigerungen, durch den Ukraine-Krieg sowie der Gefahr von Cyberangriffen das Damokles-Schwert eines Blackouts über „uns“ schwebe, müsse er die Gemeindebürger immer wieder über seinen Notfallplan informieren, so Grünbauer. Deutschland habe zwar eines der stabilsten Stromnetze in Europa, aber trotzdem müsse man vorbereitet sein.



Als Blackout bezeichnet man einen länger als zwölf Stunden flächendeckend dauernden Strom-, Infrastruktur- und Versorgungsausfall. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Ausfall von Strom, Wasser, Treibstoff, Telekommunikation, medizinischer Versorgung sowie von Grundnahrungsmitteln.

Bürger sensibilisieren

Während es für Katastrophenfälle wie Extremwetterlagen mit Stürmen, Hochwasser und Dürren oder Feuer entsprechende Organisations- und Ablaufpläne von Feuerwehr und THW etc. gibt, bestehen für einen länger dauernden Blackout kaum Pläne und Vorsorgemaßnahmen auf behördlicher und privater Ebene. Darum müssten die Bürger mehr sensibilisiert werden, auch selbst aktiv zu werden. Für viele seien die Auswirkungen eines Blackouts kaum vorstellbar: Binnen kürzester Zeit fallen alle Geräte aus, die Strom benötigen – wie Licht, Heizung, Herd und Kühlschrank, elektronische Medien, Lifte, Pumpwerke der Wasser- und Abwasserversorgung und natürlich auch die Türen und Kassen der Nahversorgung sowie Bankautomaten. Handynetze und andere digitale Einrichtungen funktionieren nicht mehr.



Die Wasserversorgung Pähls im Blackout-Fall sei grundsätzlich gesichert, so Grünbauer. Sie erfolgt durch die Gemeinde Wielenbach, die über ein feststehendes Aggregat zur Stromerzeugung verfügt. Dieses fördert das Trinkwasser über Versorgungsleitungen zur Förderanlage der AWA-Ammersee Wasser- und Abwasserbetriebe, die wiederum mit Förderpumpen die Hochbehälter befüllt. Die Abwasserbeseitigung erfolgt über Pumpwerke in Pähl neben der Turnhalle sowie im Erholungsgelände Aidenried. Beide Einrichtungen verfügen über Generatoren. Im Totalausfall wird das Abwasser über einen Notüberlauf entsorgt. Private Haushalte mit Kleinhebeanlagen sollten aber über eigene Generatoren Vorsorge treffen.

Vorrat für zwei Wochen

Grundsätzlich sollten alle Haushalte dazu eine Lebensmittel-Eigenversorgung über mindestens 14 Tage sicher stellen. Bricht bei der einen oder anderen Familie alles zusammen, ist das Pfarr- und Gemeindezentrum PGZ in der Kirchstraße 2a Anlaufstelle und Sammelpunkt. Feuerwehr und Bauhof stellen Feldbetten auf und für die medizinische Betreuung sorgen zwei Ärzte im Untergeschoss. Nahrungsmittel für circa zwei Wochen werden bereit gestellt. Sammelpunkte zur Weiterleitung in das PGZ sind auch die TSV-Turnhalle und das Feuerwehrhaus in Fischen.



Damit die nötigsten Einrichtungen im Blackout-Fall mit Strom versorgt werden können, hat die Gemeinde bereits Anfang des Jahres vier Notstromgeneratoren mit bis zu 88 kW Dauerleistung bei der Tutzinger Firma TVO-Schuster bestellt. Dank der Voraussicht Grünbauers konnte relativ zügig geliefert werden. Wer jetzt erst bestellt, müsse sich bis zu einem Jahr gedulden, so TVO-Chef Georg Schuster. Für die Versorgung der Generatoren wird mit Hilfe eines mobilen Aggregats Diesel-Treibstoff aus diversen Erdtanks entnommen.



Bei aller Vorsorge ist Grünbauer von Panikmache weit entfernt. Aber im Eintrittsfall sei sie unbezahlbar, wie er betont. Niemand könne wissen, wie lange ein Blackout dauere und das Stromnetz wieder stabil laufe. Im Fall der Fälle ist übrigens der Bürgermeister automatisch der oberste administrative Verantwortliche, während dem Feuerwehr-Kommandanten die operativ-taktische Einsatzleitung obliegt.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.