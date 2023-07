Pähl sucht jetzt einen ehrenamtlichen Bürgermeister

Von: Dieter Roettig

Auf dem Pähler Chefsessel bis zur Neuwahl: Ursula Herz (Mitte), die zusammen mit Geschäftsleiterin Christiane Singer und Kämmerer Thomas Singer Regie im Rathaus führt. © Roettig

Pähl – Die selbst ernannte „Perle des Pfaffenwinkels“ möchte ihren verblassten Glanz schnell wieder zurück gewinnen. Nach dem missglückten Intermezzo des erst Ja- und dann Nein-Bürgermeisters Marius Bleek soll wieder Ruhe einkehren (wir berichteten). Darum hat der Gemeinderat in einer Sondersitzung einstimmig beschlossen, als Übergangslösung zunächst einen ehrenamtlichen Bürgermeister zu installieren, der leichter zu finden sei als ein hauptberuflicher. Bis zum 17. August können sich Aspiranten auf den Chefsessel im Rathaus bewerben.

Im Gegensatz zu hauptberuflichen Bewerbern müssen sie ihren Wohnsitz in der Gemeinde Pähl haben. Die Wahl selbst findet am 8. Oktober statt. Für eine eventuelle Stichwahl ist der 22. Oktober festgesetzt. Laut Petra Gandorfer vom Landratsamt Weilheim-Schongau hat das Bayerische Innenministerium zugestimmt, dass die Bürgermeisterwahl in Pähl zusammen mit den Landtags- und Bezirkstagswahlen stattfinden kann. Auflage ist allerdings, dass mit der Auszählung der Bürgermeister-Stimmzettel erst nach vollständiger Ermittlung und Übertragung der übergeordneten Wahlen begonnen werden darf. Wer live auf das Ergebnis der Bürgermeisterwahl warten will, muss also viel Geduld mitbringen.



Wie die derzeitige Interims-Bürgermeisterin Ursula Herz (Dorfbewegung e.V.) zu Beginn der Sitzung im Pfarr- und Gemeindezentrum betonte, sei die ehrenamtliche bzw. nebenberufliche Lösung in dieser unruhigen Phase der Ortspolitik die beste Option. Die nächsten Kommunalwahlen seien bereits in zweieinhalb Jahren. Spätestens 90 Tage vor dem Termin könne der Gemeinderat beschließen, ob er mit dem oder der ehrenamtlichen Bürgermeister/in weitermachen oder den Posten wieder hauptberuflich besetzen will. Sie selbst sehe langfristig ob der wachsenden Aufgabenflut wieder einen berufsmäßigen Bürgermeister. Jetzt gelte es aber erstmal, in der Gemeinde für Ruhe und Stabilität zu sorgen.



Martin Promberger (Politik für Pähl e.V.) sah den Vorteil einer Ehrenamtslösung darin, dass bei den nächsten Kommunalwahlen wieder Bürgermeister und Gemeinderat gemeinsam gewählt werden können. Für Andreas Ottinger (CSU) war klar, dass Kandidaten für das Ehrenamt leichter zu motivieren seien. Man könne so „langsam in das Amt hineinwachsen“, ohne gleich den Beruf aufgeben zu müssen. Dem schloss sich Richard Graf (Parteilose Wählerschaft Fischen) mit dem Wunsch an, dass „das Dorf bald wieder in ruhiges Fahrwasser kommt“. Claudia Klafs (Dorfbewegung e.V.) sah die Aufgabe des neuen Amtsinhabers darin, die aufgestauten Fälle in Ruhe zu Ende zu bringen. Thomas Baierl (Freie Wähler) betonte bei dieser Lösung die Notwendigkeit, einen neuen Mitarbeiter für das Bauamt einstellen zu müssen. Denn diese Aufgaben würden einen Ehrenamtler wohl zunächst überfordern.



Ohne Gegenstimmen wurde schließlich das örtliche Gemeindeverfassungsrecht auf einen „ehrenamtlichen ersten Bürgermeister“ geändert. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass neben der zweiten Bürgermeisterin Ursula Herz ein oder eine dritte/r Bürgermeister/in aus den Reihen des Gemeinderats gewählt wird, um sie zu entlasten. Dies soll in der nächsten Gemeinderatssitzung geschehen.