Werner Grünbauer verliert gegen Newcomer Marius Bleek

Von: Dieter Roettig

Nach zwei Amtspersioden als Pähler Bürgermeister wird Werner Grünbauer (rechts) von Marius Bleek abgelöst, hier mit seiner Lebensgefährtin Vanessa am Wahlabend im Rathaus. © Roettig

Pähl – Nach zwölf Jahren im Amt muss Pähls Bürgermeister Werner Grünbauer seinen Chefsessel für den Bundespolizisten Marius Bleek räumen. Das Ergebnis der Bürgermeister-Wahl ist eindeutig: Von den 1.345 abgegebenen gültigen Stimmen entfielen 770 auf Bleek und 575 auf Grünbauer.

Als sich das Ergebnis abzeichnete, informierte Grünbauer telefonisch seine Familie über die unerwartete Niederlage und verließ das Rathaus mit dem kurzen Statement „Pähl hat gewählt.“ Ein gemeinsames Foto mit dem designierten Nachfolger Bleek verweigerte er trotz kurzer Gratulation zum Wahlsieg.

Bleek verbrachte mit seiner Lebensgefährtin Vanessa den Nachmittag bei einem Spaziergang durch Pähl und einer Einkehr in „Müllers Lust“. Als Wahlleiterin Anja von Häfen das vorläufige amtliche Endergebnis verkündete, dankte er den Wählern und versprach, sich seiner Aufgabe „mit großem Respekt und gebotener Demut“ zu widmen. Auch den ehrenamtlichen Wahlhelfern machte er ein Kompliment für die freiwilligen Überstunden. Ein Dutzend Pähler Bürger hatten sich vor dem Rathaus eingefunden und wartete ungeduldig auf das Ergebnis, das um 19.35 Uhr verkündet wurde.

Laut Rathaus-Geschäftsleiterin Christiane Singer verteilten sich die gültigen Stimmen in Pähl mit 226 für Grünbauer und 224 für Bleek, in Fischen mit 179 für Bleek und 131 für Grünbauer sowie bei der Briefwahl mit 367 für Bleek und 218 für Grünbauer.

Der Stabwechsel im Rathaus wird voraussichtlich am 1. Juli über die Bühne gehen. Ab da ist der erst 29-jährige Bleek kommunaler Wahlbeamter. Sein Posten bei der Bundespolizei ruht, solange er das hauptberufliche Bürgermeisteramt bekleidet. Jetzt geht Bleek erstmal auf Wohnungssuche in Pähl, nachdem er bislang in Germering wohnt. Seine Lebensgefährtin Vanessa, eine angehende Finanzbeamtin, liebäugelt mit einem Job in der Weilheimer Behörde.

Bleek, kommunalpolitischer Newcomer mit viel Ehrgeiz, ist für die neu gegründete Wählergruppe „Vertrauensbündnis für Pähl und Fischen VBPF“ ins Rennen gegangen. Bleek sieht dies als Chance für die Gemeinde, weil er unvoreingenommen und ohne die Vorgeschichte zu kennen, das Bürgermeisteramt antreten wird.

Er ist überzeugt, durch seine berufliche Qualifikation als Diplom-Verwaltungswirt und seine Führungserfahrung bei der Bundespolizei der richtige Bürgermeister für alle zu sein. Er will offene Kommunikation, Transparenz und einen fairen Umgang untereinander an den Tag legen. Bei den anstehenden Projekten werde er von Beginn an die Bürger bei den Entscheidungsprozessen einbeziehen, um dann die bestmögliche Lösung für die Gemeinde zu verwirklichen. Auch die Vereine mit ihren Anliegen und Bedürfnissen wolle er einbinden. Es sei ihm wichtig, Bürgeranliegen neutral und sachlich für den Gemeinderat als Entscheidungsgremium vorzubereiten.

