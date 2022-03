Pähler Bürger entscheiden sich gegen Rathausneubau

Von: Dieter Roettig

Bürgermeister Werner Grünbauer und ein vorsichtiger Blick auf die ersten Zwischenergebnisse der Bürgerentscheide. Links Geschäftsleiterin Christiane Singer und rechts Anja von Häfen vom Ordnungsamt. © Roettig

Pähl – Das Ergebnis der Bürgerentscheide zum Rathausneubau in Pähl zieht weitreichende Folgen nach sich. Zwar können sich die Freien Wähler und die Initiatoren Wolfgang Z. Keller und Dieter Scheithauer freuen, dass sich im Gesamtergebnis von Bürger- und Ratsbegehren 75 Prozent der Stimmen gegen einen Rathausneubau ausgesprochen haben. Die logistischen und finanziellen Auswirkungen aber würden ihnen bald die Augen öffnen, wie der sichtlich enttäuschte Bürgermeister Werner Grünbauer nach der Auszählung betonte.

Von den 2055 wahlberechtigten Bürgern haben 1 295 ihre Kreuzerl gemacht, die meisten per Briefwahl und nur wenige in den Wahllokalen in Pähl und Fischen. Beim Bürgerbegehren „Kein Rathausneubau in Pähl“ und der Frage „Sind Sie dafür, dass in Pähl kein neues Rathaus gebaut wird?“ gab es 959 Ja- und 285 Nein-Stimmen. Beim von der Gemeinde entgegengesetzten Ratsbegehren mit der Frage „Sind Sie dafür, dass Pähl ein neues Rathaus erhält?“ stimmten nur 325 Bürger mit Ja, aber 934 mit Nein.

Wie mehrfach berichtet, richtete sich das Bürgerbegehren gegen den vom Gemeinderat längst beschlossenen Neubau eines Rathauses. Den Initiatoren missfallen die Dimensionen, die Kosten und auch die Lage bei der „Kleinen Schule“ an der Eichbergstraße. Der Neubau sei laut Bürgermeister Grünbauer aber notwendig, weil man durch den gesetzlichen Anspruch auf schulische Ganztagesbetreuung ab 2026 sowie den steigenden Kinderzahlen in der Gemeinde zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule schaffen muss.



Dies sei wiederum nur möglich, wenn die Gemeindeverwaltung das derzeitige Rathaus verlässt. Bereits seit Längerem musste die Schule Räume des Rathauses in Beschlag nehmen wie den Sitzungssaal direkt neben dem Bürgermeisterbüro, der für ein Religionszimmer gebraucht wurde. Die Gemeinderatssitzungen finden seitdem im Pfarr- und Gemeindezentrum statt. Das wird sich jetzt ändern, weil der Bürgermeister wieder den ursprünglichen Sitzungssaal zurückfordert. Die Räumlichkeiten im Rathaus seien so ausgereizt, dass es bei nur einem zusätzlichen Mitarbeiter Platzprobleme geben wird. „Außerdem verpulvern wir jedes Jahr bis zu 15 000 Euro an zu viel Heizungskosten, weil das Rathaus nicht gedämmt ist und die Fensterscheiben von anno dazumal sind“, so Grünbauer. Die jetzt notwendige Sanierung des Rathauses werde Millionen verschlingen.



Da die Verwaltung nach dem Ergebnis der Bürgerentscheide nicht auszieht, droht als logische Folge für die Kinder eine Container-Lösung im Schulgarten für die Ganztagsbetreuung. Einen kompletten Schulneubau an anderer Stelle könne die Gemeinde laut Grünbauer finanziell nicht stemmen, wohl aber den geplanten Rathausneubau. „Dafür ist soviel auf unserem Konto, dass wir jedes Jahr Strafzinsen in der Höhe eines VW-Golf berappen müssen.“ Da die Rathauspläne jetzt Makulatur sind, seien trotzdem das Honorar für die Architektin sowie Ausfallkosten für bereits gebuchte Gewerke fällig.



Bürgermeister Grünbauer frustriert nach dem Endergebnis der Bürgerentscheide um 20.32 Uhr: „Das zerstört die ganze Arbeit unseres Gemeinderates, der sich sehr intensiv und gewissenhaft mit dem Rathausneubau beschäftigt hat.“ Wenn Vorgehensweisen wie die der Initiatoren und Freien Wähler, aufgebaut auf Falschaussagen, Schule machten, könne man sich in Zukunft einen Gemeinderat sparen.



Grünbauer erwartet sehr zeitnah von den Freien Wählern konkrete Vorschläge zu den beiden Problemen, die jetzt wieder anstehen: Eine zu kleine Schule für die kommende Ganztagsbetreuung sowie das sanierungsbedürftige alte Rathaus mit zu hohen Energiekosten. „Was die Freien Wähler und die Initiatoren hier angestellt haben, ist billiger Wahlpopulismus. Es reicht aber nicht, immer nur gegen etwas zu sein. Da müssen auch Vorschläge her, wie man es besser machen kann“, so der Bürgermeister. So darf man auf die nächste Gemeinderatssitzung gespannt sein, die voraussichtlich am Donnerstag, 7. April, stattfinden wird.

