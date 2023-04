Parkhaus Krumpperstraße Weilheim: Arbeiten haben begonnen

Die Grafik zeigt, wie das Parkhaus Krumpperstraße einmal aussehen wird. Die Stadtwerke sprechen davon, dass es im dritten Quartal 2024 betriebsbereit sein soll.Grafik: Stadtwerke Weilheim © Stadterwerke Weilheim

Weilheim– Es ist so weit, die Bauarbeiten für das über Jahre intensiv diskutierte Parkhaus Krumpperstraße beginnen.

„Ebenerdig entsteht eine Lkw-Einstellhalle für 12 Feuerwehr- und zwei BRK-Fahrzeuge, also 14 hohe Einstellgaragen. Darüber errichten wir das Parkhaus mit den gut 100 Pkw-Stellplätzen. Westlich davon unter der Auffahrtsrampe entsteht die Energiezentrale WM-Mitte für die Fernwärmeversorgung von Bürgerheim, Landratsamt und weiteren Anliegern“, berichtet Stadtwerke Weilheim Vorstand Peter Müller.

Mitte April starten die Baumeisterarbeiten. Zunächst erfolgt der Aushub, gleichzeitig werden die Kanalleitungen, die Rigolen zur Wasserversickerung sowie sämtliche Sparten wie Strom, Wasser, Fernwärme, Breitband verlegt. Die Lkw-Garagen, die Auffahrtsrampe und die Energiezentrale werden primär aus Beton-Fertigteilen errichtet. Das Parkhausgebäude wird etwa 70 Meter lang und rund 16 Meter breit sein: „Die Auffahrtsrampe zu den Pkw-Stellplätzen in Ebene 1 und 2 wird um die sieben Meter breit sein, darunter entsteht die Energiezentrale für die Fernwärmeversorgung WM-Mitte“, informiert Müller. Abgesehen vom Anliefern der Materialien und Fertigbauteile wird es kaum Verkehrsbehinderungen geben. Die Stadtwerke Weilheim planen schon heuer zur Heizperiode 2023/24 die ersten Abnehmer über zwei Trassen mit umweltfreundlicher Fernwärme zu versorgen. Das Parkhaus selbst soll im dritten Quartal 2024 betriebsbereit sein.



Die Stadtwerke Weilheim sind Grundstückseigentümer, Bauherr sowie Vermieter der Feuerwehr- und Rotes Kreuz Garagen, Betreiber des Parkhauses und der Energiezentrale. „Auch dieses Gebäude planen wir ökonomisch und ökologisch nachhaltig, unter anderem mit Dach-Photovoltaikanlage, Regenwassernutzung und -versickerung, Fassadenbegrünung und anderem mehr“, betont Stadtwerkechef Müller. „Die Wärme für die Fernwärmeversorgung wird zum einen umweltfreundlich in einem Biomethan-BHKW erzeugt, das zugleich grünen Strom vor Ort in Weilheim produziert, zum andern aus Holzhackschnitzeln, die auch die Spitzenlast abdecken. Unsere erste nachhaltige Energiezentrale mit Wärmeversorgung wird bestehende Erdgas- und Ölheizungen ersetzen und somit der erste Meilenstein für die Energiewende in Weilheim“, betont Müller.

