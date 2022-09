216 Gummienten beim diesjährigen Entenrennen in Peißenberg

Von: Britta Sölla

Auf die Plätze, fertig, los! Frank Zellner (links) und Alexander Dobrindt gaben gemeinsam den Startschuss zum Entenrennen und ließen die Enten los. © Sölla

Peißenberg – Die Aufregung unter den kleinen und großen Besuchern war spürbar. Zum ersten Mal konnten sie in diesem Jahr beim dritten Entenrennen des CSU Ortsverbands in Zusammenarbeit mit der Frauenunion und der Jungen Union, persönlich die von ihnen bemalten Gummienten an der Rennstrecke auf dem Fendter Bach in Peißenberg begleiten und anfeuern.

In den ersten beiden Jahren seit Entstehen der Veranstaltung hatte das Rennen coronabedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen und war nur per Livestream zu verfolgen. In diesem Jahr nun belebte das Rennen die gewöhnlich eher ruhige Stammerstraße. Zahlreiche Besucher fanden sich an der Rennstrecke ein und nutzten die Gelegenheit auch spontan noch eine Ente für das Rennen zu bemalen.

Die Frauenunion hatte einen Stand mit Kuchen und Getränken organisiert, so dass für das leibliche Wohl gesorgt war. Der Vorsitzende der CSU im Bundestag, Alexander Dobrindt, war auch in diesem Jahr wieder anwesend. Gemeinsam mit Frank Zellner, Bürgermeister und Ortsvorsitzender des CSU Verbands, hatte er im Jahr 2019 die Idee zu dem Entenrennen entwickelt und seitdem jedes auch begleitet. Einziges Wermutströpfchen: Der Bach führte in diesem Jahr leider sehr wenig Wasser, wie viele andere Gewässer auch. „Wir haben deshalb schon extra kleine Gummienten verwendet“, meinte Zellner. Trotzdem gestaltete sich das Rennen zäh. Die Enten brauchten an so mancher Stelle die Hilfe der erprobten Entenretter – Kinder aus dem Verwandtenkreis der Organisatoren, die ihnen aus den Grasbüscheln und über zu flache Kiespassagen halfen.

Schließlich, nach etwa 25 Minuten, erreichte die erste Gummiente mit reichlich Vorsprung das Ziel. Es war die Ente mit der Nummer 131. Die Gestalterin darf sich über ein Fahrrad freuen. Außerdem gab es weitere 49 Preise zu verteilen, gesponsert vom CSU-Ortsverband und verschiedenen örtlichen Betrieben. Darunter waren Gesellschaftsspiele, Eisgutscheine der örtlichen Eiscafés und Badeinseln in Melonenform. Die langsamste Ente des Feldes war die Nummer 203. Sie bescherte ihrem Besitzer ein „Mensch ärgere Dich nicht“-Spiel.



Wer seine Ente nicht direkt am Renntag mitnehmen konnte, darf sie sich vormittags bis 13 Uhr in der Südendstraße 37 abholen. Preise werden zugeschickt, sofern die Gewinner sie nicht am Renntag in Empfang nehmen konnten.

