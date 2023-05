Peißenberg: Altes Juze wird zum Künstlerhaus

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

FKP und Walzgesellen: Anna Fritsche (v. li.), Moritz Hummig, „Emma“, „Jondy“ und (liegend) „Paul“. © Jepsen

Peißenberg – Es hat sich in den vergangenen Monaten viel getan am ehemaligen Jugendzentrum im St. Georgenweg. Das alte Gemäuer wurde ordentlich aufgehübscht und saniert, ohne dass es seinen morbiden Charme verloren hätte – und zwar von den Freien Künstlern Peißenberg (FKP).

Der Verein um Frontmann Moritz Hummig hat lange um das „Alte Juze“, wie es im Volksmund genannt wurde, gekämpft. Der Gemeinderat musste erst mehrheitlich von dem Projekt überzeugt werden. Doch nach langem Hin und Her ging die Immobilie schließlich an die FKP, um daraus einen Kultur- und Szenetreffpunkt zu machen. Seit September vergangenen Jahres wird mit viel Elan und Engagement gewerkelt. Die Fassade bekam einen weinroten Grundanstrich und innen wurde erstmal kernsaniert sowie der Schimmel beseitigt.

Derzeit wird an der Küche und an der neuen Bartheke gebaut. Die Inneneinrichtung ist zum Teil bereits geliefert – wobei es sich überwiegend um museumsreifes Mobiliar handelt. Im langen Mittelflur zum Beispiel haben die FKP aus dem alten Peißenberger Kino stammende Holzsitzreihen aufgestellt. In der Küche ist bereits der alte Pizza-Ofen des früheren Cafés Preisinger aus Steingaden eingebaut. Im künftigen Vereinscafé Kaputt stehen zudem ein uralter Eichenschrank, Adlerstühle und eine Couch, die eine kürzlich verstorbene, 100-jährige Seniorin den FKP vermacht hat. „Die Couch ist aus den 1970er Jahren, aber sie schaut aus wie neu“, berichtet Hummig schmunzelnd. „Es ist echt cool, was die Leute uns alles geben.“ Einige Utensilien wurden auch vom Recyclinghof geholt: „Das macht den Charme aus“, sagt Hummig.

Mit viel Idealismus

Die FKP stemmen den Umbau, ohne viel Geld dabei zu investieren. Die neuen Fenster, die bei einem Einbruch zertrümmert worden waren, hat die Versicherung bezahlt. Ansonsten ist viel Idealismus gefragt. „Bislang läuft alles gut und super stressfrei ab. Wir machen einfach“, berichtet Hummig. „Alle wurschteln vor sich hin, hören Musik – und haben keinen Plan. Aber das Ergebnis stimmt.“ Auch Anna Fritsche, die zweite FKP-Vorsitzende, ist über den Arbeitseifer voll des Lobes: „Der Spirit ist auf jeden Fall vorhanden. Wir sind mit viel Freude dabei.“ Bei den Arbeitseinsätzen sind bei Vollbesetzung bis zu zehn Leute anwesend.

Mit der Dachsanierung steht zwar noch ein dicker Brocken an, „aber jetzt kommen langsam die angenehmen Sachen“, kündigt Hummig an – sprich: es geht an die Feingestaltung im Inneren. Wenn alles fertig ist, sollen der Künstlerszene neben dem Vereinscafé und Bandprobenräumen auch Zimmer für sonstige kulturelle Aktivitäten zur Verfügung stehen. „Das Potenzial ist endlos“, erklärt Hummig. Eine improvisierte Jam-Session hat bereits stattgefunden, ebenso wie ein Treffen von Walzgesellen. Letzteres brachte einen angenehmen Nebeneffekt: Die Gesellen halfen beim Umbau mit.

In ein paar Monaten, vermutlich gegen Ende des Sommers, soll alles fertig sein. Das Gemäuer heißt übrigens nicht mehr Altes Juze, sondern Künstlerhaus. Der neue Name wurde bereits auch optisch dokumentiert. „Die freien Künstler sind hier gelandet“, steht auf einem Wandgemälde am Westeingang zum früheren Jugendzentrum. Und auf dem Dach wurde eine Peace-Logo verzierte FKP-Fahne hochgezogen.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.