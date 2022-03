Peißenberger Bauamt lehnt Anbringung von Verkehrsspiegeln ab

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Ein Spiegel (siehe roter Pfeil) würde im Kreuzungsbereich am Rigi-Center bereits stehen – jedoch an der falschen Stelle und nutzlos, weil es am Rigi-Center nach Einführung der Einbahnstraßenregelung keine Ausfahrt auf die Sulzerstraße mehr gibt. Trotz Heckenrückschnitt ist die Sicht von der Bergwerkstraße in die Sulzerstraße nicht optimal. Einen Verkehrsspiegel wird es dort aber nach der Entscheidung des Bauamts ebenso wenig geben, wie an der Kreuzung „Wörther Straße/Bürgermeister-Leibold-Straße“. © Jepsen

Peißenberg – Der Kreuzungsbereich „Sulzerstraße/Bergwerkstraße“ an der Westseite des Rigi-Centers ist ein verkehrstechnisches Nadelöhr. Wenn die Schranken an der nahegelegenen Bahnlinie geschlossen sind, dann staut sich der Verkehr oft bis auf die Hauptstraße zurück. Doch das ist nicht das einzige Problem: Für Autofahrer, die von der Bergwerkstraße nach links oder rechts in die Sulzerstraße einbiegen wollen, gleicht das Einbiegen in die Vorfahrtsstraße mitunter einem Blindflug.

Die Fahrzeuglenker müssen sich an dieser Stelle langsam vortasten. Bis sie wirklich freie Sicht auf den Verkehr haben, stehen sie mit ihrem Auto bereits meist mitten auf der Sulzerstraße. Die Rathausverwaltung weiß seit Längerem, dass der Kreuzungsbereich nicht richtig funktioniert. Mit Maßnahmen tut man sich aber schwer. Im November hatte Matthias Reichhart (Bürgervereinigung) im Marktrat für die neuralgische Kreuzung die Anbringung eines Verkehrsspiegels vorgeschlagen. Auch seine Fraktionskollegin Cornelia Wutz brachte eine solches Hilfsmittel ins Spiel – nämlich für die Ausfahrt von der Bürgermeister-Leibold-Straße in die Wörther Straße. Die Rathausverwaltung wurde mit einer Überprüfung beauftragt. Die Ergebnisse der Begutachtung stellte die stellvertretende Bauamtsleiterin, Birgit Thaller, in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses vor. Der klare Tenor: „Die Anbringung von Verkehrsspiegeln befürworten wir nicht.“



Beide Verkehrsbereiche, so erläuterte Thaller, seien gemeinsam mit Vertretern des Landratsamts und der Polizei vor Ort überprüft worden. Dabei habe man festgestellt, dass die Sichtachsen sowohl im Kreuzungsbereich am Rigi-Center als auch an der Wörther Straße durch Thujenhecken behindert werden. Die Grundstückseigentümer seien daraufhin von der Gemeinde aufgefordert worden, die Hecken zurückzuschneiden – was inzwischen auch geschehen sei. Thaller verwies zudem auf die generelle Einschätzung der Behörden: Demnach sei die Anbringung von Verkehrsspiegeln „restriktiv zu handhaben“, weil sie anfällig für Verschmutzungen seien, oft nur ein verzerrtes und verkleinertes Bild darstellen würden sowie Blendgefahr durch Sonneneinstrahlung oder Scheinwerfer hervorrufen und tote Winkel verursachen würden. Im Fall der beiden Kreuzungsbereiche käme noch ein weiteres Problem hinzu: Aufgrund von Parkbuchten und Straßeneinmündungen, so Thaller, sei die Anbringung von

Spiegeln weder am Rigi-Center noch an der Kreuzung „Wörther Straße / Bürgermeister-Leibold-Straße“ möglich. Zumindest für zwei Ausschussmitglieder war die Argumentation alles andere als schlüssig: „Schade, dass das nicht umgesetzt wird“, erklärte Stefan Rießenberger (Bürgervereinigung).„Wenn ich die negativen Argumente höre, dann sollten wir uns überlegen, ob wir nicht gleich alle Verkehrsspiegel in Peißenberg abbauen.“ Ähnlich kritisch äußerte sich Matthias Bichlmayr: „Es wird ja so dargestellt, als ob ein Spiegel gefährlicher ist als die Situation auf der Straße selbst.“ Die vorgebrachten Gegenargumente bezeichnete der Fraktionssprecher der Grünen als „grotesk“: „Mit einem Verkehrsspiegel fühle ich mich deutlich sicherer.“

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.