Peißenberg: Ehrungen für bürgerschaftliches Engagement

Von: Ursula Gallmetzer

Bürgermeister Frank Zellner (links hinten) würdigte gemeinsam mit Laudatoren und Vertretern der Gemeinde das bürgerschaftliche Engagement in Peißenberg. © Gallmetzer

Peißenberg – Für ihren Einsatz brachten Vertreter der Gemeinde am vergangenen Dienstag in der Tiefstollenhalle zahlreichen Menschen Wertschätzung entgegen. Bei einem Empfang fand dort ein Ehrenabend für bürgerschaftliches Engagement statt, bei dem es Urkunden und kleine Geschenke für die Geehrten gab.

„Wir wollen zeigen, dass die kommunal Verantwortlichen den Einsatz bewusst wahrnehmen und würdigen“, verdeutlichte Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner. Christian Quecke, Referent für Senioren und Soziales im Gemeinderat, hob die Relevanz des Geleisteten hervor und zeigte sich stolz und beeindruckt gegenüber den geladenen Gästen: „Peißenberg besteht aus dem Miteinander der Menschen“, resümierte er, dass dies das Fundament der Gesellschaft sei.

Geehrt wurden zunächst die Mitglieder des Jugendrotkreuzes. Laudatorin Marion Vogl lobte, dass sie sich sogar während der Lockdowns nicht unterkriegen ließen und ein Online-Zeltlager veranstalteten. Auch ein Stand am Weihnachtsmarkt, die Hilfe am Glückshafen oder bei der Blutspende und natürlich die vielen Gruppenstunden, in denen Kinder an die Aufgaben des Roten Kreuzes herangeführt werden, würden viel Vorbereitung erfordern. Durch die „wunderbare Jugendarbeit“ seien die Gruppenleiter ein „hervorragendes Beispiel, wie die Rot-Kreuz-Idee gelebt werden kann“.



Rita Wiedmann, Lisa Hogger und Ellen Esser nahmen stellvertretend für alle Helfer und Helferinnen im „interkulturellen Treffpunkt“ (iku) die Ehrung der Gemeinde entgegen. Sie würden „Abwechslung in den Alltag als Flüchtlinge bringen“, fasste es Laudatorin Annette Daiber zusammen. Neben Festen und Freizeitaktivitäten seien vor allem die vielen Sprachkurse, die Nachhilfe für geflüchtete Kinder sowie eine „Rundumbetreuung“, die die Hilfe bei Behördenangelegenheiten und anderen alltäglichen Problemen beinhaltet, besonders wertvoll.



Gemeinderat Michele D‘Amico richtete seine Worte an zahlreiche Pflegekräfte des Caritas-Seniorenzentrums und der Ökumenischen Sozialstation. „Sie haben für Ihre lieb gewonnenen Besucher immer gegen den unsichtbaren Feind gekämpft“, würdigte er vor allem die Anstrengungen trotz Pandemie. Standing Ovations von allen im Saal verdeutlichten, dass den Pflegekräften auch im Namen aller Anwesenden ein ganz besonderer Respekt gezollt wurde.



Ein Tausendsassa ist Manfred Schülke. Welchen von dessen Verdiensten er nun tatsächlich erwähnen soll, da war sich Laudator Matthias Reichhart nicht sicher: „Die Liste der Ehrenämter ist lang.“ Für dieses vielfältige bürgerschaftliche Engagement dankte der Gemeinderat dem ehemaligen Soldaten, der sich unter anderem im Veteranen- und Reservistenverein, dem Obst- und Gartenbauverein, dem Alpenverein, beim Rehasport, als Wahlhelfer und in der evangelischen Kirchengemeinde engagiert. „Er setzt sich ein, wo er gebraucht wird“, stellte Reichhart fest. Dabei sei es Schülke nicht wichtig, an exponierter Stelle zu stehen, sondern er übernehme auch kleine Aufgaben und lasse den Jüngeren genug Raum zur Entfaltung.

Zuletzt honorierte Bürgermeister Zellner die Leistungen der Sicherheitswacht. Nach einer umfangreichen Ausbildung würden deren Mitglieder „als Bindeglied zur Polizei“ fungieren und seien ein „zusätzlicher Baustein für Sicherheit im Ort“. Ob im Gespräch mit Feiernden an der Ammer, am Bolzplatz oder der Bergehalde, Zellner ist überzeugt: „Sie stärken das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und sehen hin, wo andere sich abwenden.“

