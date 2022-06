Peißenberg: Fahrraddieb versteckt Gepäckstücke

Der Mann war bereits bei der Polizei bekannt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Hunter Bliss

Peißenberg - Bereits am 3. Juni hatte ein zunächst unbekannter Mann beim Betreiber einer griechischen Gaststätte in Peißenberg nach Arbeit gefragt. Nach Angaben der Polizei, lief der Mann nach seinem Abgang schnurstracks in die Garage und bediente sich dort an einem Damenrad im Wert von über 500 Euro.

Was der Mann jedoch nicht bemerkte war, dass er von einer Videokamera aufgezeichnet wurde. Am Tag drauf wurde von der Polizei Weilheim ein Koffer und eine Tasche sichergestellt, die ein unbekannter Mann in Peißenberg auffällig versteckt hatte. Dies wurde von einem Nachbarn beobachtet, der im Anschluss die Polizei Weilheim verständigte. Da die Beschreibung dieses Mannes mit der Erscheinung des Fahrraddiebes in auffälliger Art und Weise übereinstimmte, wurden die beiden Gepäckstücke durchsucht. Darin fanden sich Hinweise auf die Identität des Mannes, der bereits bei der Polizei bekannt ist. Am gestrigen Abend gegen 22.30 Uhr konnte der Mann schließlich in Peißenberg festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich um einen 51 Jahre alten Rumänen, der ohne festen Wohnsitz ist. Trotz dieser Umstände wurde er nach der polizeilichen Sachbearbeitung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Von Kreisbote