Peißenbergerin um tausende Euro gebracht: Betrüger geben sich als Handwerker aus

Zwei Betrüger haben sich als Handwerker ausgegeben und einer Peißenbergerin so mehrere Tausend Euro aus der Tasche gezogen. © Symbolfoto: PantherMedia / AndreyPopov

Peißenberg ‒ Mehrere tausend Euro haben falsche Handwerker von einer Peißenbergerin ergaunert. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Aufgrund einer Verstopfung im Badezimmer suchte eine Peißenbergerin unter dem Suchbegriff „Rohrreinigung Weilheim“ nach einem ortsnahen Notdienst, wie die Polizei rekonstruiert. Nachdem der 58-Jährigen über ein Portal zwei Handwerker vermittelt wurden, nahm sie mit diesen telefonisch Kontakt auf. Nach circa zwei Stunden erschienen beide Handwerker bei ihr zu Hause. Um die Verstopfung zu beheben, kippten die angeblichen Handwerker „Spezialflüssigkeit“ in Toilette, Waschbecken und Badewanne. Für ihre Tätigkeit verlangten diese 587,50 Euro. Da die EC-Karte trotz Eingabe der PIN im Terminal der „Handwerker“ zwei Mal nicht funktioniert haben soll, zahlte die Peißenbergerin den Betrag in bar.

Am nächsten Tag musste die Dame feststellen, dass die Verstopfung nicht behoben wurde und zusätzlich zwei Überweisungen in Höhe von insgesamt 3073,93 Euro an die angeblichen Handwerker generiert wurden. Die Maßnahmen der Handwerker waren völlig ungeeignet, da am nächsten Tag für die massive Verstopfung zwei „echte“ Handwerker kommen mussten und insgesamt fünf Stunden für die Beseitigung der Verstopfung benötigten. Die Polizei warnt nun eindringlich vor dieser betrügerischen Masche.

Von Kreisbote

