Peißenberg: Gehölzfällungen der Deutschen Bahn sorgen für Kritik

Von: Bernhard Jepsen

Von dem dichten Sträucher- und Gehölzstreifen entlang des Dornbichlwegs ist nichts mehr übrig. Nur ein einzelner Baum (im Bildhintergrund) wurde im Zuge des „Vegetationsrückschnitts“ stehen gelassen. © Jepsen

Peißenberg - Entlang der Pfaffenwinkelbahn im Abschnitt zwischen Weilheim und Peißenberg hat die Deutsche Bahn mit massiven Gehölzfällungen begonnen. Die DB-Pressestelle in München spricht von notwendigen „Rückschnittsarbeiten im Zuge der Instandhaltung der Schienenwege“. Doch an den Fällaktionen gibt es scharfe Kritik.

Ziemlich kahl sieht es neuerdings unter anderem an der Bahnstation „Peißenberg-Nord“ am Dornbichlweg aus. Dort, wo bis vor Kurzem noch Hecken, Sträucher sowie Apfel- und Zwetschgenbäume standen, wurde Tabula rasa gemacht. Die DB hat entlang der Gleise einen Korridor freigeschnitten – und zwar radikal. Wie Rathausmitarbeiterin Sonja Mayer in der jüngsten Marktratssitzung berichtete, würde die DB mit der Maßnahme unter anderem auf den Klimawandel reagieren. Die Bahninfrastruktur solle auf Extremwetterlagen ausgerichtet und damit robuster und weniger störanfällig werden. „Es kommen alle Gehölzer weg – und die werden auch dauerhaft wegbleiben“, so Mayer.

Für Gemeinderat Matthias Bichlmayr ist die Argumentation der DB nicht nachvollziehbar. „Ich war sprachlos, als ich das gehört habe“, erklärt der Grünen-Fraktionssprecher auf Nachfrage. Der „Rückschnitt“ sei in Wirklichkeit ein „Kahlschlag“. Damit würden die Biodiversität, Lebensräume für Tiere und wichtige Kohlendioxidspeicher zerstört. Die Bahn setze auf Resilienz, also auf die Anpassung an den Klimawandel – doch das ist nach Meinung Bichlmayrs der falsche Weg: „Man will die Symptome bekämpfen, macht aber damit die Krankheit nur noch schlimmer.“ Ziel müsse es stattdessen sein, die Ursachen für den Klimawandel einzudämmen.



Bezüglich der Verkehrssicherungsmaßnahmen könnte sich Bichlmayr einen „Mittelweg“ vorstellen – nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus optischen Gründen: „Das wird grausam ausschauen. Ich glaube nicht, dass wirklich alle Bäume und Sträucher weg müssen.“ Und: „Es sollte lieber in die Bahninfrastruktur selbst investiert werden. Die Bahn muss zuverlässiger, pünktlicher und einfach besser werden, um die Leute vom Auto als Verkehrsmittel wegzulocken.“



„Entsetzt“ über die Gehölzfällungen ist auch Rainer Hoffmann, der am Dornbichlweg eine Metallbaufirma betreibt. „Das ist eine ganz schlimme Sache“, bedauert der Unternehmer. Der Gehölzstreifen habe als Sicht- und Lärmschutz zur Bahn gedient und sei ein ökologischer Hotspot gewesen. „Wenn wir in unserem Betrieb Brotzeit gemacht haben, dann haben wir uns bei schönem Wetter rausgesetzt und den Vögeln in den Bäumen und Hecken zugeschaut. Da waren wir immer begeistert“, erzählt Hoffmann. Selbst das Biotop für Eidechsen, das die Bahn extra im Zuge der Bahnsteigmodernisierung in „Peißenberg-Nord“ angelegt habe, sei plattgemacht worden. „In Zeiten, in denen alles von Klimaschutz spricht, kann man so etwas doch nicht machen. Wie soll man das als normaler Bürger noch verstehen. So kann das unmöglich bleiben“, erklärt Hoffmann.



Von der Bahnpressestelle in München indes versucht man, in der Angelegenheit zu beschwichtigen. Die DB, so heißt es, sei gesetzlich dazu verpflichtet, die Eisenbahninfrastruktur in einem betriebssicheren Zustand zu halten. Dazu gehöre auch eine „Vegetationskontrolle“. Die von der DB Netz beauftragten Rückschnittsarbeiten würden im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde erfolgen und von einem „umweltfachlichen Bauüberwacher“ begleitet.



„Bei den Arbeiten entlang der Strecke Weilheim-Peißenberg handelt es sich nicht um eine Abholzung“, betont die Pressestelle. Ziel sei es nicht, die gesamte Vegetation zu beseitigen. Stattdessen würde der Grundsatz gelten: „So viel Rückschnitt wie nötig, so wenig wie möglich.“ Die Pressestelle listet mehrere Kriterien für den Rückschnitt auf – unter anderem die „Sicherstellung des Lichtraumprofils“, den „Erhalt von Sichten auf Signale“, den „Erhalt von Evakuierungszonen“ und das „Freihalten von funktionalen Entwässerungsgräben“.

