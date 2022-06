Neue medizinische Leitung im ambulanten Therapiezentrum PRO in Peißenberg

Von: Bernhard Jepsen

Stabwechsel in der medizinischen Leitung (v.li.): Karin Hosse, Uwe Bellinghoven, Heidi Schnelldorfer und Dr. Thomas Löffler (Krankenhaus-GmbH). © Jepsen

Peißenberg – „Keine Diagnose durch die Hose“: So lautet das Motto von Dr. Heidi Schnelldorfer, der neuen medizinischen Leiterin des ambulanten Therapiezentrums PRO (Prävention-Rehabilitation-Oberland) im Peißenberger Gesundheits- und Bäderpark. Die 42-jährige Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie tritt in die Fußstapfen von Dr. Uwe Bellinghoven, der in der Tagesklinik aber weiterhin als stellvertretender Leiter fungieren wird.

Der Stabwechsel wurde bereits im Januar vollzogen, allerdings erst kürzlich bekannt gegeben. Bellinghoven ist seit Eröffnung der Reha vor drei Jahren fester Bestandteil des Mitarbeiterteams und hat laut PRO-Geschäftsführerin Karin Hosse „großen Anteil am guten Renommee“ der Einrichtung. Bellinghoven habe es verstanden, so Hosse, neben den konservativen Behandlungsmethoden auch im Bereich der Naturheilverfahren, Schmerztherapie, chinesischer Medizin und Akupunktur Akzente zu setzen.



Künftig will Bellinghoven beruflich jedoch kürzertreten. „Ich habe die Altersgrenze deutlich überschritten. Und ich wollte mein Pensum jetzt einfach reduzieren“, erklärte der 67-Jährige bei einem Pressegespräch. Als Stellvertreter in der medizinischen Leitung will Bellinghoven weiterhin seine Erfahrungen einbringen und unter anderem Privatsprechstunden anbieten: „Das ist ein zusätzliches Standbein für die Reha – und ich kann mich dabei noch kreativ betätigen.“



Schnelldorfer bezeichnet Bellinghoven als ihren „Mentor“. Die beiden kennen sich gut aus ihrer gemeinsamen Zeit in der Rehaklinik von Bad Heilbrunn. Dort hat man sich gemeinsam im Bereich „Schmerztherapie und Akupunktur“ engagiert. Die Schulmedizin wird bei Schnelldorfer „voll ausgelebt“, aber Naturheilverfahren sollen ergänzend in das Behandlungsspektrum mit einbezogen werden.



Damit liegt sie fachlich auf einer Wellenlänge mit ihrem Vorgänger. „Ich übernehme hier gute Strukturen. Ohne seine Vorarbeit hätte ich mir den Posten nicht zugetraut. Er ist ein alter Hase“, lobt Schnelldorf ihren „Mentor“.



Die intensive, individuelle Betreuung ihrer Patienten liegt der Weilheimerin am Herzen. Der Patient soll „als Ganzes gesehen“ werden und nicht nur auf seine speziellen Verletzungen oder körperlichen Beschwerden reduziert werden. „Patienten einfach durchwinken, das gefällt mir gar nicht“, sagt Schnelldorfer. Im Zusammenhang mit ihrem Wechsel nach Peißenberg spricht sie von einem „Doppelgewinn“: In der Tagesklinik gebe es „supernette Kollegen“ und man könne sein „Arbeitsumfeld selbst gestalten“.

