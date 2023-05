Badespaß wird teurer

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Freuen sich auf die Sommersaison in der Rigi-Rutsch´n: Stefan Ziegler, Vorstand der Gemeindewerke, und Bäderpark-Leiterin Karin Hosse. © Jepsen

Peißenberg – Die Inflation und die gestiegenen Energiekosten zwingen die Gemeindewerke dazu, die Eintrittspreise für die am Vatertag (18. Mai) beginnende Sommerbadesaison in der Rigi-Rutsch´n zu erhöhen. Im Durchschnitt steigen die Tarife für das Freibad um 25 Prozent, für die Sauna sogar noch um ein paar Prozentpunkte mehr.

Die Vorbereitungen auf die Freibadsaison sind nahezu abgeschlossen. Die Becken sind eingelassen und die technischen Anlagen auf Vordermann gebracht worden. Eine „Herausforderung“, so heißt es in einer Pressemitteilung der Werke, sei im Vorfeld die Fixierung der Eintrittspreise gewesen. Zu den ohnehin schon schwierigen Rahmenbedingungen mit Jahresdefiziten im Bäderpark von zuletzt über einer Million Euro kamen nun Inflation und höhere Energiepreise hinzu. Natürlich habe man die höheren Kosten „nicht vollumfänglich“ auf die Eintrittstarife umgelegt, betont Stefan Ziegler, der Vorstand der Gemeindewerke: „Denn sonst kommt ja keiner mehr.“ Aber die Tarife steigen dennoch spürbar, wobei die Gemeindewerke beispielsweise auch einen „Rutschen-Rabatt“ einräumen – als Ausgleich zur nach wie vor fehlenden Rutschanlage (eine neue Wasserrutsche wird es erst 2024 geben). Ein weiterer Trost: Die Preise für die Saisonkarten werden nahezu stabil gehalten. Ziegler spricht insgesamt von einem „fairen Angebot“.



Noch mal überdacht

Bei den Gemeindewerken wurde im Vorfeld der Sommersaison intensive Analyse betrieben. „Wir haben mit vielen Leuten geredet. Es gab dabei viel Lob für die Mitarbeiter, aber auch kritische Anmerkungen bezüglich mancher Entwicklungen in den vergangenen Jahren“, berichtet Ziegler. Unmut hatte es vor allem deshalb gegeben, weil die Freibadgäste nicht mehr die Umkleiden im Betriebsgebäude und das Innenschwimmbecken nutzen durften – nicht mal bei schlechtem Wetter. Das traf speziell Familien mit kleinen Kindern. Die Gemeindewerke haben sich, wie es Ziegler formuliert, „die Kritikpunkte zu Gemüte geführt“ und reagiert. Das Innenbecken steht Familien mit Kindern nun wieder uneingeschränkt ab 14 Uhr zur Verfügung. Die anderen Badegäste dürfen nur bei schlechtem Wetter rein.



Auch der Innenkabinentrakt steht wieder offen. Im Bäderpark sollen die Familien also wieder stärker in den Fokus rücken. „Die Rigi-Rutsch´n ist ein Familienbad mit angeschlossener Sauna und nicht umgekehrt“, lautet der Slogan der Gemeindewerke. Und: „Dieses Leistungsversprechen muss sich in den Preisen und Angeboten widerspiegeln.“ Als „Highlight“ im neuen Preistableau wird der neue Freibad-Familientarif angepriesen, den es nun auch als Saisonkarte gibt und unter den künftig auch Großeltern, Enkelkinder, eingetragene Lebenspartnerschaften und Patchworkfamilien fallen.



Genauer unter die Lupe genommen wurde von den Gemeindewerken aber auch der Saunabetrieb in der Rigi-Rutsch´n. Ein Vorwurf lautet schon seit längerem, dass in die Saunalandschaft im Gegensatz zum Freibad stetig in neue Angebote investiert wird, obwohl sie ebenfalls nur ein ordentliches Draufzahlgeschäft für das Kommunalunternehmen ist. „Der Saunabetrieb gehört auch sicher nicht zur Daseinsvorsorge“, räumt Bäderpark-Leiterin Karin Hosse diesbezüglich ein. Doch es gibt aus Sicht der Werke ein großes „Aber“: Eine aktuelle Deckungsbeitragsrechnung hat demnach ergeben, dass die Sauna im Jahr ein durchschnittliches Minus von rund 50 000 Euro produziert. Im Vergleich zum Gesamtdefizit des Bäderparks (jährlich rund eine Million Euro, Tendenz steigen) ist das vergleichsweise wenig. Ziegler bezeichnet es dann auch als „Mythos“, dass die Sauna eine erhebliche Kostenlücke aufreißen würde.



„Schwarze Null“ für den Saunabetrieb

Mit den Preissteigerungen für die Sommersaison peilen die Gemeindewerke nun sogar eine „Schwarze Null“ für den Saunabetrieb an. Doch der KU-Chef verweist noch auf einen anderen Grund, warum die Sauna für den Bäderpark so wichtig ist: „Sie stellt den Ganzjahresbetrieb sicher.“ Bei einer Beschränkung auf das Freibad müsste im Frühjahr und im Herbst immer wieder Personal ein- respektive ausgestellt werden: „Ohne die Sauna könnten wir den Sommerbetrieb im Freibad nicht garantieren“, erklärt Ziegler.



Für die nächsten drei Jahre, das versicherte der Werke-Vorstand bei einem Pressegespräch im Februar, ist der Betrieb in der Rigi-Rutsch´n in der bisherigen Form gesichert (wir berichteten). Darüber, was danach mit dem Bäderpark passiert und über die Frage, ob sich Peißenberg in Zukunft noch ein Bad leisten kann, soll ein politischer Diskurs geführt werden. Wie der genau ablaufen wird und in welchen Gremien, das ist noch unklar. Als Diskussionsgrundlage sollen die Gemeindewerke verschiedene Szenarien vorstellen. Dazu könnte auch gehören, dass das aktuelle Bäderpark-Gelände an der Pestalozzistraße städtebaulich vermarktet und an anderer Stelle ein neues Schwimmbad errichtet wird. Ziegler schwebt die Einschaltung eines externen Beratungsbüros vor, das den Diskussionsprozess moderieren könnte: „Es gibt da verschiedene Methoden.“ Auf alle Fälle möchte Ziegler die Debatte über die Zukunft der Rigi-Rutsch´n strikt vom laufenden Betrieb trennen. „Das muss Peißenberg lernen“, sagt der KU-Chef: „Die Rigi-Rutsch´n darf nicht zum politischen Spielball werden. Weil das geht auf Kosten der Mitarbeiter – und da hab´ ich was dagegen.“