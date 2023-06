Peißenberg schließt Jahresrechnung 2022 besser ab als erwartet – dennoch keine Euphorie

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Die Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinde Peißenberg erwies sich im Jahr 2022 als robust, in Anbetracht der schwierigen Rahmenbedingungen. © Imago/Steinach

Peißenberg – Wenn Stadt- oder Gemeinderäte ihre kommunalen Haushalte verabschieden, dann sind das immer nur Prognosen. Fakten liefert erst die abschließende Jahresrechnung – und die weist im Fall von Peißenberg für die Finanzperiode 2022 ein, wie Bürgermeister Frank Zellner (CSU) in der jüngsten Marktratssitzung betonte, „erfreuliches Ergebnis“ aus.

Der Verwaltungshaushalt, also der laufende, kommunale Betrieb, erwirtschaftete 2022 statt der geplanten knapp 800 000 Euro einen Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt, der den investiven Bereich abbildet, von rund 3,5 Millionen Euro. Das ergibt nach Abzug der ordentlichen Schuldentilgung (rund 310 000 Euro) einen Verfügungsrahmen von mehr als 3,2 Millionen Euro. „Den haben wir im Vermögenshaushalt auch dringend benötigt“, erklärte Peißenbergs Kämmerer Michael Liedl bei der Präsentation der Jahresrechnung im Marktrat.



Hauptgrund für die hohe Zuführung sind die im Vergleich zu den Etatansätzen wesentlich höheren Steuereinnahmen. Bei der Gewerbesteuer waren es statt der kalkulierten drei Millionen an Einnahmen letztlich 3,5 Millionen Euro. Auch die Einkommensteuer lag knapp 440 000 Euro über dem Ansatz (7,85 Millionen Euro). „Trotz der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs ist die Marktgemeinde finanziell gut durch das Krisenjahr 2022 gekommen“, heißt es in Liedls schriftlichem Bericht zur Jahresrechnung. „Die Entwicklung der Steuereinnahmen erwies sich im Jahr 2022 als robust, in Anbetracht der schwierigen Rahmenbedingungen.“



Die hohe Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt führte dazu, dass auf die eigentlich einkalkulierte Aufnahme von zusätzlichen Krediten verzichtet werden konnte.



Die Investitionen im Vermögenshaushalt (unter anderem Umgestaltung Ortsdurchfahrt und Alte Bergehalde sowie Hochwasserschutz mit Regenrückhaltebecken am Stadelbach) wurden zudem über Staatszuschüsse und eine Rücklagenentnahme finanziert. Einige Projekte wurden auch geschoben, sodass sie keine haushaltsrelevanten Ausgaben produzierten.



Euphorie löste die Jahresrechnung 2022 bei den Verantwortlichen im Rathaus allerdings nicht aus. Gerade die Gewerbesteuereinnahmen sind für eine Gemeinde wie Peißenberg nach wie vor viel zu gering. Liedl lobte im Marktrat zwar die „Ausgabendisziplin“ innerhalb der Verwaltung, allerdings sprach der Kämmerer auch von einer „Ausgabendynamik“ im investiven Bereich, die ihm Sorgen bereiten würde. Aufgrund steigender Energiekosten und Zinsen, vermutlich niedrigeren Steuereinnahmen sowie anhaltend hoher Inflation werde sich die Finanzlage des Marktes künftig „höchstwahrscheinlich verschlechtern“. Das Investitionsvolumen 2022 von knapp zehn Millionen Euro im Vermögenshaushalt bezeichnete Liedl für eine Gemeinde wie Peißenberg als „Hausnummer“.



Auch Bürgermeister Zellner äußerte sich vorsichtig: „Wir haben trotz der guten Jahresrechnung nicht die großen Mittel zur Verfügung.“ Ein Indiz dafür: Die Schulden der Marktgemeinde (4,28 Millionen Euro) übersteigen mit Abschluss der Finanzperiode 2022 ihr schrumpfendes Finanzpolster (von 5,74 auf 3,64 Millionen Euro). Zellners Schlussfolgerung: „Wir müssen auf unsere Rücklagen aufpassen.“