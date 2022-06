Peißenberg: Streit zwischen Rad- und Pkw-Fahrer eskaliert

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem zur Auseinandersetzung hinzugekommenen Verkehrsteilnehmer. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / w20er (YAYMicro)

Peißenberg - Ein ungewöhnlicher Konflikt ereignete sich gestern Früh in Peißenberg.

Gegen 6.30 Uhr führte ein 53-jähriger Peißenberger seinen Hund gassi. Dazu war er auf dem Rad auf der Forster Straße in Richtung Schlagberg unterwegs. Seinen Hund führte er dabei auf der rechten Seite, von der Straße abgewandt, an der Leine. Ein ihm entgegenkommender Pkw hielt neben ihm an. Zunächst kam es zu einem kurzen Wortwechsel. Im Anschluss daran stieg der Fahrer aus seinem Fahrzeug aus, ging bedrohlich auf den Radler zu und schlug auf ihn ein. Erst als ein weiterer Verkehrsteilnehmer auf die Beiden traf und nicht an diesen vorbeikam, ließ der Pkw-Fahrer von seinem Kontrahenten ab und fuhr des Weges.

Bei der Anzeigenaufnahme kam auf, dass sich beide Parteien kennen. Trotz allem ist die Polizei Weilheim auf der Suche nach dem zur Auseinandersetzung hinzugekommenen Verkehrsteilnehmer. Dieser wird gebeten sich bei der Polizei Weilheim unter Tel. 0881/6400 zu melden und sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

