Neue Beschilderung für Staatsstraßen-Begleitweg schließt Autoverkehr aus

Von: Bernhard Jepsen

V.li.: Frank Zellner und Martin Pape deuten auf die neue Beschilderung am Staatsstraßen-Begleitweg. Dieter Schleiermacher nimmt´s zufrieden zur Kenntnis. © Jepsen

Peißenberg – „Rücksicht macht Wege breit“: So lautet künftig das Motto auf dem Begleitweg nördlich der Staatsstraße 2058 zwischen dem Pollinger Ortsteil Oderding (Huber-Cars) und Peißenberg (Dehner-Parkplatz). Eine neu angebrachte Beschilderung schließt den Autoverkehr aus. Die Route darf demnach nur noch von Fußgängern, Radlern, Rollerfahrern und dem landwirtschaftlichen Verkehr genutzt werden.

Anstoß für die Beschränkung hat der Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) gegeben. Er hatte ursprünglich die Einrichtung einer Fahrradstraße beantragt. Den Begleitweg nahmen viele Autofahrer als schnelle Abkürzung. Konflikte mit Radfahrern und Fußgängern waren da unvermeidlich. „Es sind viele Beschwerden an uns herangetragen worden, auch hat es bereits einen schweren Unfall gegeben“, berichtet Dieter Schleiermacher vom Kreis-Vorstandsteam des ADFC. Der Lobbyverband hat deshalb „im Rahmen der Erstellung einer alltagstauglichen Radverkehrsverbindung“ auf die Einrichtung einer Fahrradstraße gepocht. Auf selbiger sollten neben der Zielgruppe nur landwirtschaftliche Fahrzeuge und Mofas verkehren. Die rechtliche Folge wäre gewesen, dass zum Beispiel Radfahrer nebeneinander hätten fahren dürfen. Auch wäre die maximale Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt gewesen.

Bei den beteiligten Kommunen Polling und Peißenberg – auf deren Gemeindegebiet verläuft der Begleitweg – hielt sich die Begeisterung über den ADFC-Vorstoß allerdings in Grenzen. Pollings Bürgermeister Martin Pape verweist unter anderem auf die Historie des sogenannten Angebotswegs – genauer gesagt, auf die Flurbereinigung. In dem Verfahren hätten die Landwirte die Fläche für den Begleitweg an die öffentliche Hand abgetreten. Die Bauern nun in der Wegenutzung zu beschränken, wäre nicht fair: „Es soll ein Miteinander und kein Gegeneinander geben“, so Pape. „Kooperieren statt separieren“, müsse die Devise lauten. Trotz allem griffen die Kommunen die verkehrstechnische Problematik auf. Gemeinsam mit dem Landratsamt, der Polizei und dem Staatlichen Bauamt wurde eine Alternativlösung zur Fahrradstraße erarbeitet. Demnach einigte man sich bezüglich des Begleitwegs auf eine Verbotsbeschilderung für Kraftwagen mit Zusatzzeichen „Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei“ sowie auf eine Tonnagebegrenzung (3,5 Tonnen). Anfang April wurden die Schilder aufgestellt. Eine Zufahrt zum Oderdinger Maislabyrinth und Blumenfeld ist weiterhin möglich. Intention der Maßnahme ist es, den Verbindungsweg für Fußgänger, Radler, Rollerfahrer sowie für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr gleichberechtigt offen zu halten. „Rücksicht und Kommunikation macht Wege frei“, erklärt Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner den Hintergedanken.

Umfrage zum Thema Verbotsbeschilderung

Dass der Autoverkehr nun vom Begleitweg verbannt wurde, bezeichnet Schleiermacher als „Kompromisslösung“: „Ich bin damit erstmal zufrieden.“ Im Gegensatz zu Pape glaubt der ADFC-Funktionär allerdings, „dass es das Optimale für den Radverkehr ist, wenn man ihn separiert.“ Dass ein paar hundert Meter weiter nördlich am Oderdinger Moosgraben entlang Richtung Lausangerweg (Peißenberg) ebenfalls eine asphaltierte Radwegeverbindung existiert, lässt Schleiermacher als Gegenargument nicht gelten: „Es geht mir um eine schnelle, alltagstaugliche Radwegeverbindung zwischen Weilheim und Peißenberg.“



Auch die soziale Sicherheit spiele eine Rolle. Deshalb sei es ratsam, in Teilbereichen des Begleitwegs an der Staatsstraße solarbetriebene Leuchten aufzustellen.

