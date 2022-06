Vintage Motor und Music Festival der Gasoline Gang in Peißenberg

Am 18. Juni wird an der Tiefstollenhalle wieder beim Oldtimer- und Musikfestival der Gasoline Gang gefeiert. © Brunnenmayer

Peißenberg – Wenn kultige Fahrzeuge und purer Rock zusammentreffen, dann kann es sich nur um das Festival der Gasoline Gang handeln. Dieses findet heuer nach zwei Jahren Pause am 18. Juni wieder statt.

Vintage Motor & Music Festival – so der Titel des Events an der Tiefstollenhalle. Und der Name verrät schon alles. Wie schon die Jahre zuvor, werden auch beim zehnten Festival zahlreiche Oldtimer erwartet. Ab 10 Uhr können die Fahrzeuge bis Baujahr 1975 bestaunt werden. Prämiert werden die Prachtstücke dann ab 15 Uhr in fünf verschiedenen Kategorien: Blechroller, Bike, EU Car, US Car und Wild Things.

Stilecht feiern

Aber natürlich kommt auch die Musik an diesem Tag nicht zu kurz. Das Festival steht ganz im Zeichen des Rocks. Verschiedene Künstler werden dabei zu hören sein. Musik aus den Hochtagen des Rock‘n‘Roll gibt es zum Beispiel von Billy and the Boozebirds. Billy Beverly (Gesang, Gitarre), Nick „The Sick boy“ (Gesang, Slapbass) und „Furious“ Franz (Gesang, Drums) lassen die 50er Jahre stilecht wieder aufleben. Aber auch Meilensteine aus der Rockmusik, wie zum Beispiel von Deep Purple, Rolling Stones oder Led Zeppelin werden rund um die Tiefstollenhalle schallen.



Der Vorsitzende der Gasoline Gang Oltimerfreunde Franco Colle hat für das diesjährige Festival noch zwei besondere Aktionen geplant. So werden ab 12 Uhr Record Hop zu hören sein. Die beiden Musiker aus München spielen unplugged und werden dabei über das gesamte Gelände wandern. Zudem berichtet Colle davon, dass es einen Pinstripe-Künstler auf dem Festival geben wird. Ab 10 Uhr können sich die Besucher ihre Helme von ihm verzieren lassen.



Für alle Nachteulen wird ab 22.30 Uhr in der Tiefstollenhalle mit Jake Calypso & His Red Hot und The Rockin‘ Midgets weitergefeiert.



Das Vintage Motor & Music Festival findet am Samstag, 18. Juni, bei jedem Wetter statt. Alle, die mit dem Auto kommen, können auf dem Festplatz (Moosleite) parken. Weitere Informationen gibt es hier.

Von Kreisbote