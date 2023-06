Wörthersbach: Diskussionen um Brücke ins Nirgendwo

„Desolater Zustand“

Von Bernhard Jepsen

Peißenberg – Sie ist nicht mehr als eine Zufahrt zu landwirtschaftlich genutzten Feldern – eine Brücke ins Nirgendwo. Doch die Querung über den Wörthersbach westlich der Maria-Aich-Kirche sorgt in der Kommunalpolitik für Diskussionen. Das Problem: Die gemeindeeigene Brücke, die zu den vom Stammerbach halbrund eingegrenzten Äckern und Feldern führt, ist marode – und die von der Rathausverwaltung vorgestellten Planvarianten sind extrem teuer.

„Die Brücke schaut nicht nur schlecht aus, sie ist es auch. Sie befindet sich in einem desolaten Zustand“, berichtete Rathausmitarbeiterin Sonja Mayer in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Eine Sanierung ist aufgrund der massiven Schäden nicht mehr möglich. Mayer stellte deshalb im Ausschuss vier Varianten vor, nämlich einen Ersatzneubau an Ort und Stelle, einen Rohrdurchlass mit Damm, ein Fertigbauteil mit Gitterrost und eine ins Gelände modellierte Furt. So weit, so gut. Als Mayer jedoch die Varianten mit dem jeweiligen Kostenaufwand bezifferte, gab es im Ausschuss betretene Gesichter und Kopfschütteln. Das Kostenspektrum reicht nämlich von 115 000 Euro (für die Furt) bis zu 250 000 Euro (für eine neue Brücke). „Die Kosten sind der Wahnsinn – und zwar bei allen Varianten“, konstatierte Anton Höck (Peißenberger Liste).



Mayer stellte im Ausschuss jedoch klar, dass auf die Brücke nicht einfach verzichtet werden kann. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen nördlich des Wörthersbach müssten für den Pächter zugänglich bleiben. Aber auch für den Markt sei die Brücke dringend erforderlich. Zum Hintergrund: Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen an den Ortsbächen werden neben den technischen auch ökologische Ausbauten am Stammer- respektive Fendterbach vorgenommen. „Die einzige Zuwegung zur künftigen Gewässerbaustelle und zum dauerhaften Gewässerunterhalt führt über den Wörthersbach bei Maria Aich“, erklärte Mayer. Die Rathausverwaltung würde die Furt-Variante deshalb favorisieren, weil sie „kein Ingenieurbauwerk“, und die „wirtschaftlichste Lösung“ sei.



Verschlechterung der Situation?

Im Ausschuss gab es jedoch Widerspruch. Durch die Furt, so wurde argumentiert, werde neben der Gefahr der Gewässerverschmutzung durch die querenden Landmaschinenfahrzeuge unnötig landwirtschaftliche Nutzfläche verbraucht. Auch eine Verschlechterung der Situation im Hochwasserfall wurde befürchtet. „Das Wasser staut sich an der Furt. Dann saufen uns die Anlieger in der Iblherstraße gnadenlos ab“, meinte Jürgen Forstner (Freie Wähler).



Vonseiten der Rathausverwaltung hieß es allerdings im Ausschuss, dass die Planvarianten und damit auch die mögliche Furt sowohl mit der Unteren Naturschutzbehörde als auch mit dem Wasserwirtschaftsamt vorbesprochen wurden. Die Furt würde demnach die Hochwasserlage sogar verbessern, das sei auch in hydraulischen Berechnungen nachgewiesen worden. Die Furt erhielt letztlich auch im Ausschuss mit 7:4-Stimmen den Vorzug, weil sie eben die günstigste Variante ist. „Wenn wir schon die Chance haben, weniger Geld auszugeben, dann ist das die einzige Alternative“, erklärte Bernd Schewe (SPD).



Aber das Votum des vor beratenden Gremiums ist lediglich ein Beschlussvorschlag für das große Plenum im Marktrat – und dort wurde über das Thema noch nicht beraten. Der Grund: Im Ausschuss wurde unter anderem von Jürgen Forstner hinterfragt, ob es die Querung über den Wörthersbach – landwirtschaftlicher Verkehr respektive Baustellen- und Unterhaltsverkehr durch den Bauhof hin oder her – tatsächlich braucht. Eine Zuwegung ohne Bachüberquerung wäre nämlich auch über eine Hofstelle an der Iblherstraße möglich – zumindest rein theoretisch. Dem Vernehmen nach hat die Gemeinde mit dem Hofeigentümer bereits Gespräche geführt. Eine Einigung wurde dabei nicht erzielt. Nun soll noch einmal verhandelt werden – und danach abschließend im Marktrat über die marode Brücke entschieden werden.