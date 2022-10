Peißenberg zeichnet erfolgreiche Sportler und fleißige Stadtradler aus

Von: Roland Halmel

Bürgermeister Frank Zellner (links) und die Sportreferenten zeichneten zahlreiche Peißenberger für ihre sportlichen Leistungen und ihre beim Stadtradeln erstrampelten Kilometer aus. © Halmel

Peißenberg – In Peißenberg werden seit geraumer Zeit die erfolgreichen Sportler bei einem Festabend geehrt. Corona sorgte jedoch dafür, dass diese Tradition in den letzten beiden Jahren gebrochen werden musste. „Darum freuen wir uns besonders Sie alle wieder in der Tiefstollenhalle begrüßen zu dürfen“, waren sich Heike Hill, die neue Geschäftsleiterin der Marktgemeinde, und auch Bürgermeister Frank Zellner bei der Begrüßung einig.

Für beide war der Ehrungsabend eine Premiere, da Hill erst seit Kurzem im Amt ist und Zellner bei der letzten Durchführung 2019 noch nicht gewählt war. „Die Würdigung der Leistung ist ein besonderes Anliegen der Gemeinde“, betonte der Rathauschef die Wichtigkeit dieser Veranstaltung. „Jede Gemeinde hat großes Interesse daran, dass Sport getrieben wird, schließlich ist er ein wichtiger Pfeiler für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, ergänzte Sportreferent Bernd Schewe, der zusammen mit seinem Gemeinderatskollegen Robert Pickert die Ehrungen durchführte. „Was in den Vereinen geleistet wird, ist fantastisch“, vergaß Schewe auch nicht die vielen Trainer, Helfer und Funktionäre zu erwähnen und zu loben, die im Hintergrund dafür sorgen, dass die Sportler erfolgreich sein können.



„Diese Basics müssen stimmen, aber den entscheidenden Faktor haben Sie durch Talent, Training und Willen selbst beigesteuert“, ergänzte Schewe, für den alle Sportler „Aushängeschilder für die Gemeinde“ sind. Und zu denen zählten im großen Umfang die Radsportler der BMX-Abteilung des MC Peißenberg. „Sie sind sehr stark vertreten“, meinte Schewe bei der Übergabe der Urkunden und dem kleinen Sachpreis der Gemeinde, eine Trinkflasche, nachdem die BMX-ler zahlreiche Titel und Podestplätze auf Bundes- und Landesebene abräumten.

Meisterhafte Leistung

Zu den 22 Radsportlern, die wie die anderen Geehrten für ihre Leistungen von 2019 bis 2021 ausgezeichnet wurden, gehörten unter anderem die bayerischen Meister Jonas Hellmer, Valentina Winkler, Jamiro Löbel, Lena Tafertshofer, Benedikt Bichlmeyr, Miriam Thumann, Jakob Lengger, Paula Schaberl, Franziska Lengger, Jonas Auhorn, Markus Huber, Thorsten Stranninger und David Rosenbaum. Letzterer, der im Sommer mit erst zwanzig Jahren verstarb, bekam die Ehrung posthum. Simone Hain von der BMX-Abteilung erhielt die Auszeichnung unter anderem für Platz eins in der BMX-Bundesliga.

Auch von der Leichtathletikabteilung des TSV Peißenberg kamen mit Martin Hermann, dem bayerischen Meister im Crosslauf M60, und Weitspringerin Katharina Vogl zwei Geehrte. Lars Konek, der Deutsche Meister 2019 im Para-Triathlon und Maximilian Schwarz, der Deutsche Jugendmeister im Super G vom Alpenverein, rundeten die Liste der Geehrten ab.

Zahlreiche gefahrene Kilometer

Der Ehrungsabend war aber noch nicht vorbei. Zellner zeichnete im Anschluss auch noch die Teilnehmer mit den meisten Kilometern beim Stadtradeln aus. „Wir hatten 353 aktive Radler dabei, das freut mich sehr“, berichtete Zellner von gut 94 000 gefahrenen Kilometern von Peißenbergern während des dreiwöchigen Aktionszeitraums im Sommer. Zellner nannte sogleich ehrgeizige Ziele für 2023: „Die 100 000 Kilometer nehmen wir uns für nächstes Jahr vor.“



Bei den Einzelfahrern waren Matthias Löffler, Dominic Gerlach und Martin Neumann die fleißigsten Radler. Bei den Teams hatte der Kindergarten St. Johann die Nase vor der Josef Zerhoch Mittelschule und der gemischten Truppe von „Grupetto“.



„Nicole Roth-Andre radelte in dieser Zeit über 600 Kilometer und verzichteten dabei komplett auf das Auto“, lobte Zellner, ehe es nach dem knapp einstündigen Ehrungsteil nahtlos zum geselligen Teil des Abends bei Getränken und einer kleinen Brotzeit überging.

