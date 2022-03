Peißenberger Altbürgermeister Matthias Führler verstorben

Von: Bianca Heigl

Unser Archivbild zeigt Matthias Führler bei einer Verlosungsaktion der Gemeinde. © Archivfoto: Heigl

Peißenberg – Er war über Jahrzehnte das Gesicht der Kommunalpolitik in der Marktgemeinde: Altbürgermeister Matthias Führler. Von 1960 bis 1990 prägte er das Geschehen im Peißenberger Marktgemeinderat entscheidend mit, zunächst als Gemeinderat, dann als stellvertretender und schließlich 18 Jahre als Bürgermeister. Nun ist der gebürtige Penzberger, der als ältester von sechs Buben in Peißenberg aufwuchs, im Alter von 91 Jahren verstorben.

Eigentlich wollte der Sohn eines Gemeindearbeiters eine Schreinerlehre machen, aber nach dem Krieg war die Wirtschaft am Boden, eine Ausbildungsstelle nicht zu finden. So arbeitete er zunächst auf einem Bauernhof, bevor er mit 16 Jahren ins Bergwerk ging. Hier engagierte sich Führler in der Gewerkschaft und startete eine steile Karriere: 1952 wurde er Vorsitzender der Jugendvertretung, bald darauf Betriebsrat. Nach einem Besuch der Akademie der Arbeit wurde er zum hauptamtlichen Sekretär der IG Bergbau, leitete dann ab 1962 die Geschäftsstelle und war so mit involviert in die Schließung der Zechen in unserer Region. Als auch Peißenberg vor dem Aus stand, war für ihn die Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen die oberste Priorität.

In seine Amtszeit als Peißenbergs Bürgermeister fielen neben dem Strukturwandel nach Bergwerksschließung unter anderem der Bau der Rigi Rutsch’n und die Verhinderung einer Müllverbrennungsanlage. Und bis ins hohe Alter nahm er auch nach seiner aktiven Zeit im Gemeinderat rege am gemeindlichen Geschehen teil. Führler wurde zum Altbürgermeister und von seinem SPD-Ortsverein zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

