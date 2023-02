Peißenberger Bürgermeister gerät zusehends in die Kritik

Mehrere Fraktionen gehen auf Distanz

Von Bernhard Jepsen schließen

Peißenberg - Vor knapp drei Jahren löste Frank Zellner (CSU) nach den Kommunalwahlen 2020 Manuela Vanni (Peißenberger Liste) auf dem Chefsessel im Peißenberger Rathaus ab. Die politischen Mitbewerber räumten dem neuen Bürgermeister eine Einarbeitungszeit und Schonfrist ein. Doch die scheint nun vorbei zu sein.

Hinter den Kulissen rumort es schon seit Längerem. Zellner, so wird kritisiert, gehe die anfallenden Themen nicht zielstrebig an, lasse Marktratsanträge unbearbeitet liegen und kümmere sich zu sehr um Imagekampagnen für seinen CSU-Ortsverband. In der jüngsten Marktratssitzung verwiesen Vertreter der Grünen, der Peißenberger Liste (PL), der Bürgervereinigung und der Freien Wähler auf das interne Beschlussbuch des Marktrats, in dem 25 Anträge als unbearbeitet deklariert sind. Altbürgermeisterin Manuela Vanni monierte, dass ein Antrag der PL zur Ausweisung von Wohnmobilstellplätzen seit 21 Monaten in der Pipeline hängen würde. Matthias Bichlmayr (Grüne) rügte, dass die Ergebnisse eines Workshops zum Thema „Ausweisung von Tempo-30-Zonen“ selbst nach Monaten im Marktrat noch nicht kommuniziert, geschweige denn umgesetzt worden seien. Auch in puncto „Eberlhof“ (Pächter Rainer Butschal möchte auf dem historischen Gehöft in Rapoltskreut eine Jausenstation für Wanderer eröffnen) wurde Zellner mangelnde Unterstützung und fehlende Lobbyarbeit für das Projekt vorgeworfen: „Werden Sie jetzt endlich tätig“, forderte unter anderem Jürgen Forstner (Freie Wähler) vom Rathauschef. „Wenn Sie jetzt nicht im Landratsamt aufschlagen, dann wird das nichts.“

Schwer in Bedrängnis brachte den Rathauschef auch ein im Oktober veröffentlichter Leserbrief, in dem Zellner als „kompetent“ gelobt, die „immer gleichen Wortführer“ im Marktrat aber als „peinlich“ und „aus der Zeit gefallen“ kritisiert wurden. Der Leserbrief wurde von Patricia Punzet unterzeichnet. Die Fraktionssprecherin von CSU/Parteilose distanzierte sich jedoch von den Inhalten und erklärte, dass ihr der Brief zur Unterschrift vorgelegt worden sei. Von wem, blieb lange Zeit unklar. Zellner, der trotz seiner Bürgermeistertätigkeit nach wie vor Peißenberger CSU-Chef ist, sprach lediglich von einer „politischen Gruppe“ aus dem Ortsverband, Namen nannte er indes nicht. Das Schweigen über die geistige Urheberschaft sorgte für reichlich Unmut im Marktrat. In einem weiteren, vor ein paar Tagen veröffentlichten Leserbrief bekannten sich nun indirekt die Ortsverbandsvorstandsmitglieder Tanja Dobrindt und Peter Bittner dazu, den ursprünglichen Leserbrief verfasst zu haben. Dabei bekräftigten sie ihre Kritik an den „Wortführern“. Auch die eigene Fraktion, die sich nahezu geschlossen vom Leserbrief distanzierte, wird zwischen den Zeilen angegriffen. Das alles dürfte das Arbeitsklima im Marktrat nicht gerade erleichtern.



Frank Zellner indes schweigt weiterhin zur „Leserbrief-Affäre“. Auch bezüglich der Kritik im Zusammenhang mit den unbearbeiteten Anträgen kam im Marktrat kaum eine Reaktion vom Rathauschef. Generell verweist Zellner darauf, dass seine bisherige Amtsperiode von Krisen wie die Corona-Pandemie und die Flüchtlingswelle im Zuge des Ukrainekriegs geprägt war. „Es gab viele Themen, die sich spontan aufgedrängt haben“, resümiert Zellner. „Es musste viel am offenen Herzen operiert werden.“ Die Bewältigung der Krisen habe viel an Aufmerksamkeit gefordert. Peißenberg sei bislang aber alles in allem „gut“ durch die schwierige Zeit gekommen. Die freiwilligen Leistungen der Kommune hätten zum Beispiel alle aufrechterhalten werden können. Auch die Vereine seien wieder aktiv. „Ich bin froh, dass wir an dem Punkt sind“, sagt Zellner. Er sei jedenfalls mit der aktuellen Lage „zufrieden“.



„Wo wir besser werden müssen, das ist die finanzielle Situation im Gewerbesteuerbereich“, räumt Zellner allerdings ein. „Ich habe zu Beginn meiner Amtszeit gedacht, mich intensiver damit beschäftigen zu können.“ Auch im Tourismus stecke mehr Potenzial. Höhere Gewerbesteuereinnahmen würden der Gemeinde zusätzlichen, finanziellen Handlungsspielraum verleihen. „Wir könnten mehr Angebote schaffen, wobei wir gar nicht so wenig haben“, sagt Zellner. Vor allem in der Schul- und Kindergarteninfrastruktur sei man gut aufgestellt. Man sei jedenfalls eine sehr familienfreundliche Kommune. „Und im Bereich Freizeit und Sport machen wir wirklich sehr viel“, so Zellner.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.