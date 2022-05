Vermehrter Zulauf: Peißenberger Gabentisch braucht Unterstützung

Von: Britta Sölla

Die Anzahl der Bedürftigen, die zum Gabentisch kommen, sind in letzter Zeit stark angestiegen. © Sölla

Peißenberg – Jeden Mittwoch werden es mehr Leute, die sich beim Peißenberger Gabentisch anstellen, um Lebensmittel zu ergattern. Schon Anfang des Jahres sei die Anzahl der Bedürftigen gestiegen, die hierher kommen, und aktuell sind nun auch die Geflüchteten aus der Ukraine mitzuversorgen.

„Gestern wurden wieder 15 ukrainische Familien in unserem Rathaus registriert“ hat Rudolf Fischer aus dem Leitungsteam des Gabentisches erfahren. „Die bekommen auch einen Berechtigungsausweis, mit dem sie hierher kommen dürfen.“ Von 30 bis 40 Personen, die im Januar wöchentlich zu versorgen waren, ist man nun bereits auf etwa 80 gekommen. Das ergibt sich, neben der wachsenden Zahl an Berechtigten auch daraus, dass Berechtigte, die früher eher sporadisch zum Gabentisch kamen, heute häufiger das Angebot in Anspruch nehmen – vermutlich eine Folge der allgemein steigenden Kosten.

Und Fischer geht davon aus, dass die Zahl derer, die auf das Angebot des Gabentisches angewiesen sind, weiter steigen wird. Das stellt die Ehrenamtlichen des Peißenberger Gabentisches einerseits vor logistische Probleme. Drei Einlassgruppen wie bisher könnten bald nicht mehr reichen, sodass entweder mehr Personal benötigt wird oder die Ausgabezeiten verlängert werden müssen.



Derzeit arbeiten die rund 70 ehrenamtlichen Mitarbeiter in drei Gruppen. Jeweils 16 bis 18 sind an jedem Mittwoch im Einsatz, besorgen Lebensmittel, stellen sie im Pfarrheim St. Barbara auf, verteilen sie und kümmern sich um die Formalitäten. Viele davon bereits seit der Gründung des Gabentisches vor 15 Jahren.



Andererseits ergeben sich natürlich auch finanzielle Probleme. Grundnahrungsmittel wie Mehl, Milch, Joghurt, Reis, Öl und Ähnliches werden in der Regel zugekauft und dafür wird derzeit vier- bis fünfmal so viel ausgegeben wie noch Anfang des Jahres. Auch die Beschaffung der zuzukaufenden Lebensmittel ist derzeit schwierig. „Wir müssen augenblicklich jeden Mittwoch mehrere Supermärkte anfahren, weil immer irgendetwas nicht verfügbar ist“, so Fischer.



Wer gerne den Peißenberger Gabentisch unterstützen will, sei es mit finanziellen Mitteln oder mit tatkräftiger Hilfe, findet alle notwendigen Infos auf der Website des Gabentisches. Spenden können, unter anderem, mit dem Verwendungszweck „Gabentisch“ auf das Konto der katholischen Pfarrei St. Barbara Peißenberg-Wörth, Sparkasse Weilheim, IBAN: DE 17 70351030 0000 212 852 überwiesen werden.

Interessenten für eine ehrenamtliche Mitarbeit können sich per E-Mail an pg.peissenberg@bistum-augsburg.de oder unter Tel. 08803/3654 melden. Sie können aber auch am Mittwoch um 13 Uhr am Pfarrheim St. Barbara vorstellig werden. Es werden rüstige Damen und Herren gesucht, die auch in der Lage sind, einmal etwas schwerer zu heben und gegebenenfalls unter den Wartenden für Ordnung zu sorgen.

