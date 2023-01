Peißenberger Gardetreffen: Tanzgruppen präsentierten ihr Können

Von: Ursula Gallmetzer

Insgesamt 26 Garden gab es beim siebten Peißenberger Gardetreffen zu bewundern. Hier die Schongauer Prinzengarde. © Gallmetzer

Peißenberg – „Glück auf!“, „Lechau“, „Soien Alaaf“ oder „Schönau“: Diese und viele weitere Faschingsrufe waren in der Tiefstollenhalle am Sonntag in Dauerschleife zuhören. Dort hatten sich 13 Kinder- und Jugend- sowie 13 Erwachsenengarden zum siebten Peißenberger Gardetreffen eingefunden.

„Mei, ist des schee, dass so viele Fans gekommen sind“, freute sich Frohsinn 2000-Chef Thomas Rößle, als sich die Veranstaltung des Peißenberger Faschingsvereins wieder einmal als Besuchermagnet entpuppte. Für 300 Gäste war bestuhlt, doch als der Publikumsstrom nicht aufhören wollte, wurden noch etliche weitere Stühle aus dem Lager geholt.



Um 10 Uhr ging es dann mit dem Nachwuchs los, der vier Stunden lang ein unterhaltsames Programm darbot. Schon Dreijährige trauten sich mit ersten einfachen Tänzen auf die Bühne. Die etwas Älteren hatten ausgefeilte Choreografien einstudiert. Ob kleine Cowgirls, Mädchen wie aus 1001 Nacht oder Teenies in klassischen Gardeuniformen: Alle gaben ihr Bestes, was mit viel Applaus gewürdigt wurde. „Ich bin so stolz, ihr seid großartig“, war das Fazit des sichtlich gerührten Faschingschefs angesichts der tollen Leistungen.



Am Abend waren dann die Erwachsenen an der Reihe. Gastgeber Peißenberg trumpfte mit vier verschiedenen Gruppen auf: Die Teenie- und die Prinzengarde präsentierten ihr Programm und die „Dancing Moms“ sowie die Männergarde sammelten mit außergewöhnlichen Elementen wie Gesangseinlagen und Luftballonregen Sympathiepunkte. Der Peißenberger Faschingsprinz Michael konnte das nicht verfolgen. Er fehlte krankheitsbedingt. Prinzessin Annika wurde aber tatkräftig vom Kinderprinzenpaar unterstützt.



Egal ob Peißenberg, Schwabsoien, Schongau, Schwabbruck, Apfeldorf, Hohenfurch, Sindelsdorf, Unterhausen, Penzberg, Habach oder Groß- und Kleinweil: Alle Gruppen beeindruckten mit den einstudierten Choreografien, Würfen und Hebefiguren. Klassische Gardemärsche wechselten sich mit schnellen Popnummern, Schlagern, punkigen Klängen und auch mal Rockklassikern ab, sodass für jeden Geschmack etwas dabei war.



Eins war allen Gruppen gemein: Sie tanzten stets mit einem Lächeln und ganz viel guter Laune, die auch das Publikum mitriss und den Abend wie im Flug vergehen ließ.



Weitere Termine des Frohsinn 2000 sind nun der Kinderfasching am Samstag, 11. Februar, der Weiberfasching am Donnerstag, 16. Februar, sowie der große Faschingsumzug in Peißenberg am Sonntag, 19. Februar.

