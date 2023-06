Peißenberger Gemeindewerke senken ihre Strompreise um sieben Cent

Von: Bernhard Jepsen

Gemeindewerke senken Strompreis: Die Entwicklung der Strompreise bei den Peißenberger Gemeindewerken seit 2012 im Grundversorgung-ET mit 3000 kWh/Jahr. © Gemeindewerke Peißenberg

Peißenberg – Erfreuliche Nachricht für die Stromkunden der Peißenberger Gemeindewerke: Das Kommunalunternehmen (KU) wird ab 1. August dieses Jahres seine Strom- und Heiztarife um sieben Cent pro Kilowattstunde senken. Das entspricht einer Entlastung um durchschnittlich 14 Prozent. Anfang des Jahres hatten die Werke die Preise noch ordentlich angehoben (wir berichteten).

Die Preisanpassung nach unten gilt laut Gemeindewerksvorstand Stefan Ziegler „durch die Bank für alle Bestandskunden in der Grundversorgung.“ Bei einem angenommenen Durchschnittsverbrauch von 3 000 Kilowattstunden im Jahr ergibt sich mit den sieben Cent Nachlass pro Kilowattstunde eine jährliche Ersparnis von 210 Euro. Ziegler spricht in diesem Zusammenhang von einer „spürbaren Entlastung“ für die Kunden. Auch über die Grundversorgung hinaus sinken die Preise für Kunden mit Sonderverträgen. In allen von der Preissenkung betroffenen Tarife liegt das KU ab August jedenfalls unter der 40-Cent-Marke, also unterhalb der von der Bundesregierung beschlossenen Energiepreisbremse.



Grund dafür, dass die Gemeindewerke nach relativ kurzer Zeit ihr Preistableau erneut überarbeitet haben, sind ist die hohe Volatilität im liberalisierten Strommarkt. Präzise Vorausplanungen sind kaum mehr möglich. „Die Finanzwelt ist in die Energiewelt geschwappt“, erklärt Ziegler. Noch vor ein paar Monaten habe „maximale Verunsicherung“ geherrscht: „Keiner wusste, wohin sich der Markt entwickelt.“



Die Werke kaufen ihren Strom für drei Jahre im Voraus ein. Das schafft zumindest ein gewisses Maß an Sicherheit – für das KU, aber auch für die Kunden. „Wir sind keine Spekulanten“, betont Vertriebsleiter Philipp Reichhart. Die Verträge seien für die Kunden –anders als bei Billiganbietern – sicher. Preisanstiege müssten zudem nicht sofort, sondern könnten zeitversetzt weitergegeben werden. Dennoch: Auch das KU muss sogenannte Risiko- und Strukturierungskosten in seine Kalkulation einpreisen – zum Beispiel für den Fall, dass kurzfristig noch zusätzliche Strommengen beschafft werden müssen. Das wird unter anderem dann nötig, wenn viele Kunden von anderen Anbietern gekündigt und in die KU-Grundversorgung fallen. Die Stromeinkäufe über den schnellen Spotmarkt respektive die Konditionen sind aber kaum vorauszusagen. In den vergangenen Monaten ging das Preisniveau nach unten. Die Entlastung bei den Risiko- und Strukturierungskosten geben die Werke nun an ihre Kunden weiter – und zwar aus der Sicht des KU „wirtschaftlich risikofrei“, wie Ziegler ausdrücklich betont.



Der Vorstand spricht von einer „transparenten Preispolitik“. Die Tarifsenkung sei ein „Signal“ an die Kunden, dass sie bei den Werken „gut aufgehoben“ seien.



Und wie geht es mit den Strompreisen mittel- bis langfristig weiter? Zu dieser Frage hält sich Ziegler bedeckt: „Wir wissen es nicht, wohin sich die Tarife entwickeln. Wir fahren auf Sicht. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig.“ Nur eines steht für den KU-Chef trotz der Preissenkung ab August fest: „Wir werden uns auf einem höheren Niveau einpendeln.“



Noch keine Preisanpassungen nach unten haben die Gemeindewerke bei ihren Erdgastarifen vorgenommen. Die Betonung liegt allerdings auf „noch“. Auch auf dem Erdgasmarkt, so heißt es von Seiten des KU, sei ebenfalls eine Entspannung festzustellen. Man würde aktuell prüfen, ob „absehbar im Herbst 2023“ auch die Erdgaspreise gesenkt werden können.