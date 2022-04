Dritte Auflage der Peißenberger Gesundheitswoche im Mai

Von: Bernhard Jepsen

Freuen sich auf die Gesundheitswoche im Mai: (v.li.) Matthias Reichhart, Isa Berndt, Mechthild Merz (VHS-Leiterin), Karin Hosse und Michaela Vollmer. © Jepsen

Peißenberg – Vom 13. bis 21. Mai wird sich in der Marktgemeinde alles rund um das Thema „Gesundheit“ drehen: Dann nämlich findet die dritte Auflage der „Peißenberger Gesundheitswoche“ statt. Geboten wird ein vielfältiges Programm mit Workshops, Aktionstagen, Schnupperkursen, Vorträgen und vielen Mitmachaktionen.

„Schön, dass wir es jetzt doch endlich schaffen“, freute sich Matthias Reichhart, der Organisator der Gesundheitswoche, beim Pressegespräch. Vier Mal musste der Gemeinderat und Marketingfachmann die Veranstaltung bereits verschieben. Doch jetzt steht der Termin. Die „Woche“ wurde sogar um zwei Tage ausgedehnt – „weil das Programm so umfangreich ist“, wie Reichhart erklärt. Über 30 Firmen aus der Gesundheits- und Fitnessbranche sowie Schulen und Vereine treten während der Gesundheitswoche als Anbieter und Veranstalter auf. Mit dem Rigi-Center, der Volkshochschule, der Krankenhaus GmbH des Landkreises, dem TSV Peißenberg, der Marktgemeinde, den Gemeindewerken, dem Therapiezentrum „PRO“ und der „Rigi-Rutsch´n“ sind auch wieder die großen Kooperationspartner mit dabei.

Einige Programmpunkte werden die ganze Woche über laufen: Die Pfarreiengemeinschaft Peißenberg-Forst zum Beispiel lädt zur „Atempause“ in den Pfarrgarten von St. Johann ein. In der Gemeindebücherei wiederum gibt es eine Medienausstellung zum Thema „Gesundheit – wie sie im Buche steht!“ und bei „Optik Weiss“ können sich Interessierte einem kostenlosen Sehtest unterziehen. Auch die Ökumenische Sozialstation zeigt Präsenz – und zwar im Rahmen eines Infoparks im Rathaus.



Den Auftakt der „Gesundheitswoche“ macht am Freitag, 13. Mai, ein großer Aktionstag im Rigi-Center. Von der St. Ulrich-Apotheke über die podologische Fachpraxis bis hin zum „Ohrwerk“ oder dem Sanitätshaus Bobaz, das Messungen zur Wirbelsäulenstatik anbietet, präsentiert sich ein breites medizinisches Spektrum. Auch die BRK-Bereitschaft, die Johanniter-Unfallhilfe und die Feuerwehr sind mit Aktionen dabei. „Wir freuen uns sehr auf diesen Tag“, sagt Michaela Vollmer von der Eigentümerfamilie des Rigi-Centers: „Der Termin mit dem Wonnemonat ‚Mai‘ passt prima. Allgemein herrscht wieder Aufbruchstimmung. Jeder freut sich, dass wieder etwas stattfindet.“



Der zweite große Aktionstag wird zum Abschluss der Gesundheitswoche am Samstag, 21. Mai, im Gesundheits- und Bäderpark „Rigi-Rutsch´n“ über die Bühne gehen. Der „Treffpunkt Gesundheit“ wird unter dem Motto „Tag der offenen Reha“ stehen. „Das Therapiezentrum verfügt über ein tolles, hochwertiges, medizinisches Angebot. Das wollen wir bekannter machen“, erklärt PRO-Geschäftsführerin Karin Hosse.



Auch die Krankenhaus GmbH, die strategischer Partner im Therapiezentrum ist, wird sich mit Vorträgen und Infoständen vorstellen: „Die Knie- und Wirbelsäulenoperationen laufen wieder voll an“, berichtet GmbH-Sprecherin Isa Berndt. Man wolle aber noch auch aus einem anderen Grund Flagge beim Aktionstag zeigen: „Wir möchten präsent sein, weil wir ja bekanntlich ein neues Krankenhaus planen.“ Ebenfalls am letzten Tag der Gesundheitswoche wird der „1. Peißenberger Gesundheitslauf“ stattfinden. Die fünf Kilometer lange Strecke können Nordic-Walker, Anfänger und geübte Läufer in Angriff nehmen. Auch Reichhart peilt einen Start an: „Ich bin schon fleißig am Trainieren, damit ich da mitlaufen kann.“



Nähere Details, Anmeldevoraussetzungen und Kontaktdaten sind auf der Homepage zu finden. Dort gibt es auch einen Überblick über Programmangebote, die über die ganze Woche laufen.

