Peißenberger Kindergarten „Regenbogen“ wird saniert

Von: Bernhard Jepsen

So wird der Altbau des Kindergartens (Ostfassade) nach der Sanierung aussehen. Der Eingangsbereich wird in den nördlichen Grundstücksbereich verlagert. © Skizze: Marktverwaltung

Peißenberg – Die Planung hat sich zuletzt zwar etwas verzögert, aber nun ist alles soweit in trockenen Tüchern: Demnach wird im kommenden Jahr die Sanierung des von der evangelischen Kirche getragenen Kindergartens „Regenbogen“ über die Bühne gehen.

Der Peißenberger Marktrat segnete die vom Weilheimer Architekten Florian Lechner entwickelte Planung und die Kostenberechnung ab. Letztere liegt bei etwas mehr als 1,8 Millionen Euro und damit um knapp 700 000 höher als die im Mai dieses Jahres präsentierte Kostenschätzung. Grund für den höheren Betrag ist, dass der direkt an der Thalackerstraße gelegene Altbauteil des Kindergartens laut Lechner „in sehr viel schlechterem Zustand ist, als ursprünglich angenommen“. So muss der komplette Dachstuhl erneuert werden. Auch die Holzdeckenträger müssen ausgetauscht werden, weil sie statisch die durch den Betrieb des Kindergartens geforderten Nutzlastbestimmungen nicht erfüllen würden. Auch die Umstellung der Heizung von Erdgas auf Wärmepumpe verursacht Mehrkosten. Doch mit den 1,8 Millionen Euro ist offenbar das Limit erreicht: „Ich hoffe, dass wir mit der Summe hinkommen“, erklärte Lechner im Marktrat: „Es ist nicht mehr viel übrig, was uns an dem alten Gebäudeteil noch überraschen könnte.“

Im Marktrat wurde ob der Mehrkosten in Erwägung gezogen, ob nicht ein Abriss des Altbauteils und ein anschließender Neubau nicht die günstigere Variante wäre. Doch das lehnte die deutliche Mehrheit des Gremiums ab. Für ein Festhalten an der Sanierungsvariante argumentierten unter anderem Sandra Rößle (CSU/Parteilose: „Wir planen jetzt schon so lange und sollten das jetzt durchziehen“) und Matthias Bichlmayr: „Eine Renovierung ist nachhaltiger als ein Neubau“, so der Grünen-Fraktionssprecher. Marktkämmerer Michael Liedl verwies zudem darauf, dass ein Neubau an anderer Stelle bereits einmal verworfen worden sei. Zudem sei die Bereitstellung von Kindergartenplätzen eine kommunale Pflichtaufgabe – und mit den 1,8 Millionen Euro würde man langfristig 75 Plätze sichern. Angeführt wurden auch baurechtliche Probleme: Lechner konstatierte, dass bei einem Abriss des Altbaus der Bestandsschutz verloren ginge und ein Neubau aufgrund der Einhaltung von Baugrenzen drei Meter von der Straße weg einrücken müsste. Der Marktrat erteilte dann auch der Verwaltung den Auftrag, auf Basis der Umbauvariante einen Förderantrag zu stellen. Sollte der genehmigt werden, fließen vermutlich 900 000 Euro an Zuschüssen.



Im Zuge des Umbaus wird neben der energetischen und baulichen Sanierung des Kindergartens der Eingangsbereich an die Nordseite des Grundstücks verlagert. Auch werden die Außenanlagen und die Parksituation neu gestaltet.

