Peißenberger Montessori-Schüler feiern ihre erfolgreichen Schulabschlüsse

Teilen

Auch die 9. Jahrgangsstufe feierte Abschluss. © Privat

Peißenberg – Dem Berufsleben ein Stück näher: 32 Schülerinnen und Schüler der neunten Jahrgangsstufe und 20 Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahrgangsstufe feierten kürzlich gemeinsam mit ihren Familien, Freunden, Ehemaligen und Lehrkräften ihren erfolgreichen Schulabschluss.

Unvergesslich wird den Gästen sicherlich die Eröffnung des Abends bleiben: Craig Gerber, Thomas Härtl und Katja Bergmann, neben ihren musikalischen Karrieren Lehrkräfte der Oberstufe, boten ihren Schülern einen besonderen Abschiedssong. Neben Köstlichkeiten für das leibliche Wohl gab es erheiternde und ermutigende sowie emotionale Reden der Schulleitung, der Klassenleiter, der Elternsprecher und der Schüler.



Im Anschluss wurden feierlich die Abschlusszeugnisse zusammen mit einem Foto und Blumen überreicht. Danach zeigten die Absolventen ihr im Tanzkurs erworbenes Können und begeisterten die Gäste mit ihren Tänzen. Dann wurde bis in die späten Abendstunden ausgelassen gefeiert.



Auch alle Schüler der 10. Jahrgangsstufe beendeten das Schuljahr mit einem erfolgreichen Abschluss. © Privat

Alle Schüler der Jahrgänge 9 und 10 beendeten das Schuljahr mit einem erfolgreichen Abschluss. Für Zweidrittel der ehemaligen Neuntklässler geht ihr Weg an der Montessori-Schule weiter, sie stellen sich den Herausforderungen eines zehnten Schuljahres. Andere beginnen eine Ausbildung oder ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ). Einige setzen an einer anderen Schule ihre Schullaufbahn fort. Die Hälfte der Schüler des zehnten Jahrgangs wechselt im kommenden Schuljahr an die Montessori-Oberschule in München, um dort das Fachabitur oder die allgemeine Hochschulreife zu erreichen.

Die Absolventen der beiden Jahrgänge 9. Jahrgangsstufe Maurice Blanka, Bruno Borchert, Samuel Drexl, Luise Freitag, Lilja Funk, Lorenz Grünberger, Jonas Häckl, Margarethe Haller, Judith Hammerl, Simon Hirschauer, Hannah-S. Hirschvogel, Anastasia Kravets, Felix Kulla, Anna Lenz, Antonia Obermüller, Mona Peschke, Mia Pilscheur, Sophia Plail, Bruno Ratcliffe, Joa Renner, Noah Reuter, Malika Rossner, Amsy Sax, Luna Schnaubelt, Lin Schubert, Lisa Stögbauer, Leonhard Thiede, Miriam Thumann, Giulia Tonello, Niklas Weitzel, Fabian Wirth, Elisabeth Wirz. 10. Jahrgangsstufe Laurin Aebersold, Rebekka Baronky, Benjamin Borchardt, Luis Fabra Kobsch, Viram Fürchow, Sara Gröger, Jan Huckenbeck, Leo Küller, Louisa Mager, Sophia Mayr, Alina Neumeister, Erik Neumeyer, Philip Nießing, Pius Pollok, Valentin Pollok, Oscar Ratcliffe, Lina Reitschuster, Paula Schaberl, Amelie Schmid, Paul Schmidt, Amelie Wolf.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.

Von Kreisbote