Peißenberger St.-Michael-Kapelle ist sanierungsbedürftig

Von: Bernhard Jepsen

Die Westfassade der St.-Michael-Kapelle ist großflächig verwittert. © Jepsen

Peißenberg – An der St.-Michael-Kapelle am „Schweiber“ marschieren bei schönem Wetter auf dem Weg zum Hohenpeißenberg oder ins Tal hinab zahlreiche Wanderer vorbei. Doch derzeit ist das über 400 Jahre alte Kleinod kein Vorzeigeobjekt. Die Witterungseinflüsse haben der Westfassade ordentlich zugesetzt. Der Putz ist großflächig abgewaschen und das Mauerwerk feucht.

„Die Kapelle ist in einem bedauerlichen Zustand“, beklagt Hans Hänel. Peißenbergs früherer Vize-Bürgermeister und Bürgermedaillenträger wohnt in dem Haus gleich unterhalb der Kapelle. Das Baudenkmal liegt ihm am Herzen. Zusammen mit seiner Gattin hat Hänel 1983 den „Freundeskreis Kapelle St. Michael“ aus der Taufe gehoben. Früher wurden um die Kapelle immer Michelsfeste organisiert. Doch die Aktivitäten des Fördervereins sind laut Hänel nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie „eingeschlafen“. Die Aufgabe des Vereins sei es, für den Erhalt der Accessoires und der Fresken in der Kapelle zu sorgen. Für den baulichen Zustand indes sei der Markt zuständig – allerdings: „Die Gemeinde müsste sich wesentlich mehr um die Kapelle kümmern“, moniert der Peißenberger.

Dem Markt gehört das Grundstück, auf dem die Kapelle steht. Entsprechend ist sie auch für den Erhalt der Bausubstanz verantwortlich – so wie übrigens auch bei der St.-Georgs-Kapelle und der Kapelle bei Tritschenkreut. Wann und warum die religiösen Bauten einst in das Liegenschaftsportfolio der Gemeinde geraten sind, das ist heute von der Rathausverwaltung nicht mehr genau verifizierbar. Klar ist aber laut Bürgermeister Frank Zellner: „Der Unterhalt ist unsere Aufgabe – und wir haben das auch auf dem Schirm.“ Demnächst wird ein Mitarbeiter des gemeindlichen Bauamts die Kapelle begutachten. Bei größerem Sanierungsbedarf will die Gemeinde auch die Kirchenverwaltung, das Denkmalamt und den Förderverein mit ins Boot holen.



Laut Bauhofleiter Roman Bals wurden an der Kapelle vor ein paar Jahren bereits im Sockel- und Fundamentbereich aufwendigere Instandsetzungsarbeiten getätigt. Die Schäden an der westlichen Außenfassade seien schon eine Zeit lang bekannt. Durch die Corona-Pandemie hätte sich jedoch der Zeitplan für Renovierungsprojekte, die der Bauhof auf der Liste stehen hat, etwas verschoben: „Auch hat man andere, dringendere Sachen vorgezogen“, so Bals.

