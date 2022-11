Peißenberger Volkshochschule bekommt einen neuen Leiter

Von: Ursula Gallmetzer

Vhs-Leiterin Mechthild Merz geht in Altersteilzeit. Ihr Nachfolger Marco Sailer arbeitet sich bereits seit Oktober ein. © Gallmetzer

Peißenberg – Nach 19 Jahren unter der Führung von Mechthild Merz wird es ab Dezember eine neue Ära bei der Peißenberger Volkshochschule (Vhs) geben. Wenn sie die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit antritt, wird Marco Sailer (46), der sich unter elf Bewerbern durchsetzte, die Geschäfte in den Räumen im Rigi Center übernehmen. Der Kreisbote hat dort mit der scheidenden Vhs-Leiterin und ihrem Nachfolger gesprochen.

Frau Merz, wenn sie auf Ihre Zeit in der Vhs zurückblicken, was denken Sie?

Merz: „Ich bereue keine Sekunde.“

Haben Sie alle Ziele erreicht, die sie sich 2004 gesetzt haben?

Merz: „Eigentlich schon. Ein zentrales Thema war damals die Einführung der Onlineanmeldung. Die läuft heute problemlos. Auch die Anzahl der Kurse hat sich deutlich gesteigert. Anfangs waren es gut 300, vor Corona hatten wir 540 im Angebot.“

Gerade in den letzten Jahren standen Sie vor großen Herausforderungen, allen voran der Umzug ins Rigi Center.

Merz: „Das war ein Kraftakt, aber dennoch ein wichtiger Meilenstein für die Vhs. Nun ist alles an einem Ort und durch die hochwertigen Räume können wir Qualität garantieren.“

Diese liegt Ihnen ohnehin sehr am Herzen?

Merz: „Ja. Ich habe mich schon für das Qualitätsmanagement in der Vhs eingesetzt, als es noch gar nicht vorgeschrieben war. Als das dann der Fall war, arbeiteten wir von 2019 bis Februar 2020 an dem Abschluss der QM-Zertifizierung. Der Erfolg dabei mobilisierte beim ganzen Team neue Kräfte.“

Und dann kam Corona.

Merz: „Der Ausbruch der Pandemie forderte die frisch gewonnenen Kräfte gleich wieder ein. Über einen Zeitraum von mehr als zweieinhalb Jahren standen plötzlich ganz neue Probleme an.“

Welche waren das?

Merz: „Die Digitalisierung des Lehrangebots forderte uns heraus. Und es gab einen dramatischen Einnahmen-Ausfall. Die Teilnehmergebühren sanken um mehr als 70 Prozent. Anfangs wussten wir nicht, ob wir Überbrückungshilfen bekommen.“

Und das ist gelungen?

Merz: „Ja. Wir haben alle Anträge, die möglich sind, gestellt und Zuschüsse bekommen. Ich kann die Vhs also finanziell gesund an meinen Nachfolger übergeben.“

Wenn das erledigt ist, welche Pläne haben Sie?

Merz: „Ich habe viele Gedankenblitze und Ideen. Ich freue mich, dass ich mir die Zeit nun frei einteilen kann und mehr Raum für Hobbys habe. Ich möchte noch mehr mit dem Rad fahren als bisher und Sport treiben, mehr musizieren und auch ehrenamtlich weitermachen im Kulturverein und dem Partnerschaftskomitee. Außerdem habe ich vor, meine Tochter zu besuchen, die in den USA lebt.“

Also keine Wehmut beim Abschied?

Merz: „Doch. Ich werde das alles hier vermissen. Es war eine intensive Zeit bei der Vhs – die wichtigste und bedeutendste meiner beruflichen Laufbahn. Ich bin mir aber sicher, dass ein geeigneter Nachfolger gefunden wurde. Seit Oktober ist Marco Sailer bereits angestellt.“

Herr Sailer, Sie haben in den letzten Wochen einen ersten Eindruck von der Vhs bekommen. Wie fällt der aus?

Sailer: „Es gefällt mir sehr gut hier und ich übernehme einen gesunden Verein und fühle mich wohl. Viele Themen sind mit bereits bekannt.“

Wodurch?

Sailer: „Ich habe soziale Arbeit studiert und immer im Bildungssektor gearbeitet, unter anderem in der Jugend- und Erwachsenenbildung und bei der Eingliederung von Menschen mit Behinderung. Das Wissen aus meiner Kaufmannslehre schadet bestimmt auch nicht.“

Haben Sie schon neue Ideen für die Vhs?

Sailer: „Es ist eine sehr reizvolle und abwechslungsreiche Aufgabe. Es steht vieles an. Ich sehe uns als Servicestelle für Teilnehmer und Dozenten und möchte unser Angebot noch attraktiver machen, als es ohnehin schon ist.“

Wie soll das gelingen?

Sailer: „Die Angebote, die wir schaffen, müssen nah an den Menschen sein. Verbraucherschutzthemen sind derzeit sehr gefragt. Davon will ich mehr einführen. Die EDV-Kurse waren außerdem in letzter Zeit nicht mehr so gefragt. Hier könnten neue Themen Zulauf bringen. Statt Exel wären zum Beispiel Social Media oder die Bedienung von Tablets spannend. Ich setze viel auf Alltagspraxis. Ich habe zum Beispiel schon für einen Motorsägenkurs angefragt. “

Sie wollen also auch Außergewöhnliches einbringen. Ist das nicht riskant?

Sailer: „Das Gute ist, dass wir immer nur für ein paar Monate planen müssen. Wenn etwas nicht ankommt, können wir es im nächsten Semester wieder lassen oder verändern.“

Haben Sie vor, nach Peißenberg zu ziehen?

Sailer: „Nein. Ich lebe mit meiner Familie in Iffeldorf und habe zwei Kinder. Wir bleiben dort wohnen. Innerhalb von einer halben Stunde bin ich in Peißenberg. Das ist gut machbar.“

Halten Sie trotzdem Kontakt zu den öffentlichen Stellen hier?

Sailer: „Natürlich. Gerade in der Gemeinwesenarbeit gibt es viele Möglichkeiten. Auch die Kooperation mit dem Rathaus ist mir sehr wichtig. Die passenden Netzwerke werde ich auf jeden Fall pflegen und versuchen zu erweitern.“

Vielen Dank für das Gespräch.

