Peißenberger „Weihnachtsglühen“: 3 370 Euro für den guten Zweck

Von: Ursula Gallmetzer

Freudige Stimmung herrschte bei der Spendenübergabe des Peißenberger „Weihnachtsglühens“. © Gallmetzer

Peißenberg – Dass das „Weihnachtsglühen“ im Dezember nach der Coronazwangspause wieder stattfindet, war zunächst gar nicht sicher. Doch die Organisatoren haben sich erneut an das Projekt gewagt – mit Erfolg, wie das Spendenergebnis beweist.

„Ursprünglich hat es als Straßenfest begonnen“, erinnert sich Thomas Spirkl, der 2015 Ideengeber für das „Weihnachtsglühen“ war. Die Menschen sollten kurz vor Weihnachten zusammenkommen, ratschen, essen, trinken. Inzwischen hat sich das adventliche Beisammensein etabliert und in der Bergwerkstraße ist bei jeder Auflage – heuer war es die sechste – viel los.

Anfangs herrschte Skepsis, ob die Aktion nach der Coronapause auch 2022 wieder durchgeführt werden soll. Doch die Anlieger sowie mehrere Vereine und Gruppen entschieden sich dafür, um gemeinsam Spenden zu sammeln. Spirkl selbst, der Crazy Devils MC Weilheim, das Baugeschäft Staltmayr, der Natursteinhandel Turan, der Forellenhof Schönwag, der Modellbahnclub Pfaffenwinkel, Kebap38 sowie zahlreiche weitere Vereine, Gruppen und Anlieger: Alle zogen an einem Strang, um den Besuchern einen schönen Abend zu ermöglichen und gleichzeitig Gutes zu tun. Den ganzen Abend über war einiges geboten, so konnten die Besucher die spektakuläre Show der Feuergaukler Pamokuß bestaunen, musikalischen Einlagen lauschen, bei der Modellbahn vorbeischauen oder einfach nur kulinarische Gaumenfreuden genießen.

Nach dem Kassensturz wurden teilweise sogar die kompletten Einnahmen der Stände gespendet. „Wir wissen nicht, wer wie viel gegeben hat. Das kam alles anonym in einen Topf“, erklärt Anton Guggemos, Vorstand der Crazy Devils. Das Gesamtergebnis: 3 370 Euro. „Wir wollen möglichst regional helfen und freuen uns, das so eine schöne Summe zusammengekommen ist“, zeigte Guggemos sich bei er Spendenübergabe zufrieden und sprach seinen Dank an alle Beteiligten aus.



Das Geld ging zu gleichen Teilen an den Peißenberger Gabentisch und den Wünschewagen Allgäu/Schwaben, mit dem Menschen kurz vor dem Sterben noch ein Herzenswunsch erfüllt werden kann.

