Peißenbergerin verursacht auf einer Autofahrt zwei Unfälle

Eine Peißenbergerin fuhr wohl betrunken Auto und verursachte zwei Unfälle. © Symbolfoto: PantherMedia/lecic

Peißenberg ‒ Eine 33-Jährige aus Peißenberg verursachte zwei Unfälle und fuhr jeweils einfach weiter. Es war wohl Alkohol im Spiel.

Am 10. Oktober gegen 21.25 Uhr befuhr eine 33-jährige Peißenbergerin mit ihrem Pkw die Bergwerkstraße in Peißenberg und bog anschließend nach rechts in die Hochreuther Straße ein. Das berichtet die Polizei Weilheim. Dabei kam die Fahrzeugführerin nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen, schleuderte nach rechts und überfuhr hierbei noch mehrere Holzpfosten. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich die Verursacherin von der Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden.

Im Anschluss fuhr die Peißenbergerin mit ihrem Pkw im Bereich der Schongauer Straße ‒ hier kam es erneut zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrzeugführerin kam dabei mit der Front des Pkws an einer Baggerschaufel zum Stehen.

Aufgrund einer Zeugenmitteilung wurde die Polizeiinspektion Weilheim über die beiden Verkehrsunfälle informiert. Die Unfallverursacherin konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahmen stellten die Beamten Alkoholgeruch fest ‒ eine Blutentnahme wurde angeordnet. Zudem war die Fahrerin nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 11.000 Euro.

