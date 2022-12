Petition der Wielenbacher BI zum Ausbau der B2 wurde abgelehnt

Laut BI sollen hier fünf Fahrspuren sowie eine Brücke über die B2 gebaut werden. © Privat

Wielenbach – Mit über 1 600 Unterschriften im Rücken ist die Bürgerinitiative gegen den Ausbau der B2 bei Wielenbach im Maximilianeum angetreten.

Laut Bürgerinitiative (BI) sollte mit einer Petition an den Landtag „die geplante Aufrüstung der B2 zu einer Kraftfahrstraße zwischen Pähl und Wielenbach“ gestoppt werden. „Über drei Hektar Fläche werden asphaltiert und zubetoniert um eine zweite leistungsfähige Achse zur Verbindung von München zu den Oberzentren Starnberg, Weilheim und Garmisch-Partenkirchen zu schaffen“, zeigt sich die BI wenig erfreut über die Pläne.

Unter anderem mit dem „Nein“ aus der Weilheimer Bürgerbefragung zur Umgehungsstraße, ist die BI voller Hoffnung nach München in den Landtag gefahren. „Eigentlich war uns klar und ist es völlig logisch, dass jetzt dieser Ausbau bei Wielenbach keinen Sinn mehr ergibt und die Pläne zu überarbeiten sind. Was bringt ein Ausbau der B2 auf zwei km Länge zur Kraftfahrstraße, wenn es danach mit 70 km/h, dann mit 50 km/h, einer geplanten Ampel auf der B2 bei Wielenbach und vier Ampeln in Weilheim weitergeht“, so Astrid Schamper, Sprecherin der BI.



Aber weit gefehlt. Mit den Stimmen der Fraktionen von CSU, Freie Wähler, FDP und AfD wurde die Petition im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr abgelehnt. Auf mehrfache Nachfrage der SPD-Vertreterin Natascha Kohnen „wo denn jetzt, nach dem ‚Nein‘ für Weilheim, der Sinn des geplanten Ausbaus liegt“ habe es keine Antwort von den beiden Regierungsfraktionen im Landtag gegeben. „Der Ausbau sei seit Jahren geplant, auf der Straße fahren viele Autos, also ist ein Ausbau erforderlich und steht im Zusammenhang mit den Planungen zum kompletten Ausbau der B2 zwischen Starnberg und Garmisch zur Kraftfahrstraße. Und die Gemeinde Wielenbach hat ja eh geklagt, soweit überhaupt eine Betroffenheit der Gemeinde besteht“, fasst die BI die Stellungnahme von Seiten der CSU und des zuständigen Ministeriums zusammen. „Die Umfahrung von Weilheim hat laut Aussage des Ministeriums nichts mit dem Ausbau bei Wielenbach zu tun“, heißt es in der Stellungnahme der Staatsregierung im Ausschuss laut BI weiter.



„Mich macht das Verhalten der Abgeordneten der CSU, der Freien Wähler und der Staatsregierung fassungslos“, so Wielenbachs Bürgermeister Harald Mansi (SPD), der die Bürgerinitiative nach München begleitet hat. „(...) Einfach weiter Straßen bauen, ob es Sinn macht oder nicht, egal, dass eine Mehrheit das nicht mehr will. Das wird doch ein Schildbürgerstreich, zwei km Kraftfahrstraße, davor nichts, dahinter nichts. Verkehrsrechtlich wird man sogar auf der Überholspur nur 70 km/h fahren dürfen. Abgeordnete, die das Nachdenken verweigern, nur um weiter den Straßenbauwahn zu pflegen, damit werden wir nicht vorankommen“, ist sich Mansi sicher. Die BI bedankt sich neben der SPD auch bei der Fraktion Die Grünen, deren Abgeordneter Dr. Markus Büchler die Petition vorgestellt und unterstützt hat.



Schamper gibt sich weiter entschlossen: „Wir werden weitermachen und nicht lockerlassen. Wir werden die Politik (...) mit dem Thema konfrontieren und den Irrsinn des Ausbaus in der jetzigen Situation klar machen. Und die Bürgerinnen und Bürger darüber informieren, was hier für eine sinnlose Straßenbaumaßnahme geplant ist.“

Von Kreisbote