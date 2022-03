Pfarrgemeinderatswahlen in Weilheim

An diesem Wochenende finden die Wahlen des Pfarrgemeinderats statt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Mihai Barbu

Weilheim – „Christ sein – Mutig handeln – Weit denken“. Unter diesem Motto steht die Pfarrgemeinderatswahl, die am Sonntag, 20. März, in den katholischen Pfarreien in Weilheim stattfindet.

Wahlberechtigt sind alle Katholiken, die das 14. Lebensjahr vollendet und in den einzelnen Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft ihren Wohnsitz haben. Das Wahlrecht kann nur einmal und grundsätzlich nur in der Pfarrgemeinde ausgeübt werden, in der das Pfarrmitglied seinen Hauptwohnsitz hat.

Die Wahl zum gemeinsamen Pfarrgemeinderat erfolgt in der Weise, dass jede Pfarrei gesondert ihre Vertreter in den gemeinsamen Pfarrgemeinderat wählt. Im gemeinsamen Pfarrgemeinderat der PG Weilheim wird Mariä Himmelfahrt mit sieben Mitgliedern, St. Pölten mit drei Mitgliedern und Unterhausen beziehungsweise Marnbach/Deutenhausen mit je zwei Mitgliedern vertreten sein. Aus der Pfarrei Unterhausen ging nur ein Kandidatenvorschlag ein. Jeder Wahlberechtigte hat jeweils so viele Stimmen, wie in seiner Pfarrei Mitglieder im gemein- samen Pfarrgemeinderat vertreten sein werden. Jeder Kandidat kann nur eine Stimme erhalten.



Die Wahllokale haben am kommenden Wochenende (Samstag, 19. und Sonntag, 20. März) wie folgt geöffnet:



Pfarrei Mariä Himmelfahrt:

Sonntag, 20. März, von 9 bis 11.30 Uhr und von 18 bis 20.30 Uhr (Im Vorraum der Sparkasse Schalterhalle, Marienplatz)



Pfarrei St. Pölten:

Samstag, 19. März, von 18.30 bis 20.15 Uhr; Sonntag, 20. März, von 10.30 bis 12.30 Uhr (In der alten Kirche)



Pfarrei Unterhausen:

Sonntag, 20. März, von 10.30 bis 11.30 Uhr (Im Pfarrhof)

Pfarrei Marnbach/Deutenhausen:

Sonntag, 20. März, von 10 bis 11 Uhr (In der alten Schule Marnbach) von 9.30 bis 12 Uhr (In der Kirche Deutenhausen).

Kandidaten

Pfarrei Mariä Himmelfahrt: Dr. Johann Bertl; Johanna Dehl; Katharina Ditsch; Jessica Dorsch; Gabriele Eusemann; Rupert Findler; Martin Gregori; Henrike Kampfrath; Dr. Bernhard Klasen; Florian Kling; Christian Lang; Christian Osterried; Elisabeth Petry; Christine Scharli; Brigita Schießler; Dr. Michael Spickenreuther; Dominikus Zöpf



Pfarrei St. Pölten: Norbert Moy; Maria Oswald; Birgit Schreyer; Christine Schuch; Luis Schwarzenbrunner; Michael Walter



Pfarrei Unterhausen: Gerda Knirsch



Pfarrei Marnbach/Deutenhausen: Marion Lutz; Claudia Mayr

Von Kreisbote