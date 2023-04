Immer abwägen

„Pflegeprogramm“ für städtische Grünflächen in Weilheim

Von: Stephanie Novy

Um rund 50 bis 60 Hektar städtische Grünfläche (hier die Obstwiese am Prälatenweg) kümmern sich die Stadtwerke Weilheim. Dabei halten sich die Mitarbeitenden an ein durchdachtes „Pflegeprogramm“. © Novy

Weilheim – Der Klima- und Artenschutz ist in aller Munde. Damit das gelingt, gilt es auch auf Dinge zu achten, die den meisten vielleicht nicht bewusst sind. So gibt es in Weilheim zum Beispiel ein „Pflegeprogramm“ für städtische Grünflächen. Was steckt dahinter? Klimaschutzmanagerin Katharina Segerer und Sebastian Soyer von den Stadtwerken klären auf.

Die einen bevorzugen einen englischen Rasen mit möglichst kurzem Gras. Andere mögen es natürlicher, am liebsten mit vielen Blumen. Ist doch auch das beste für die Insekten, oder? Die Antwort ist etwas komplizierter, wie sich beim Gespräch mit Segerer und Soyer herausstellt. Fest steht: wie oft, zu welcher Zeit und welche Wiesen gemäht werden, folgt einem strikten Plan, wie die Klimaschutzmanagerin erklärt. Laut Soyer werden zum Beispiel Sportplätze wöchentlich gemäht, Spielplätze alle drei bis vier Wochen – je nach Jahreszeit.

Zudem setzt man in Weilheim auf magere Wiesen. Das bedeutet unter anderem, dass die Flächen nur ein- bis zweimal pro Jahr gemäht werden. Wenig und spät mähen ist die Devise, wie Segerer erläutert. Dadurch entsteht ein Paradies für Insekten, wie etwa Schmetterlinge und Heuschrecken. Für Laien ist dieses Paradies oft nicht zu erkennen, Magerwiesen sind laut Soyer eher „unscheinbar“. Sprich: kein Blumenteppich mit zig unterschiedlichen Farben. Damit ist so eine Magerwiese „kein Bienen-Eldorado“, wie es der Experte formuliert. Aber eine Wiese abzumagern komme eben anderen Insekten zugute, sei dauerhafter und mit weniger Kosten verbunden. Denn auch das ist ein wichtiger Punkt. Soyer spricht von einem ausgewogenen Verhältnis von Kosten und Nutzen.



Um etwas für den Artenschutz zu tun, ist es auch hilfreich, Totholz liegen zu lassen. Hier könnten Insekten überwintern, erklärt Segerer. Das führt die Klimaschutzmanagerin auch gleich zu einem Tipp für den privaten Gartenbesitzer. Sie plädiert: „Mut zu mehr Unordnung.“ Auch der Garten vor der Haustüre müsse nicht jede Woche gemäht werden. Soyer ergänzt, dass man auch Flächen aussparen könne. Wessen Garten also groß genug ist, der kann sich eine Ecke aussuchen, die nicht regelmäßig gemäht wird und wo auch Totholz liegen bleiben darf.

Immer abwägen

Rund 50 bis 60 Hektar Grünflächen sind es, um die sich die Mitarbeitenden der Stadtwerke kümmern. Ein Insektenparadies ist allerdings nicht überall möglich. Stichwort Verkehrssicherung. An manchen Stellen muss einfach regelmäßig gemäht werden. Auch Blumen, die sicherlich schön anzusehen sind, müssen unter Umständen auf bestimmten Flächen ebenfalls abgemäht werden. Allerdings gibt Soyer hierbei zu bedenken, dass diese Flächen nicht immer pünktlich zum 1. Juli gemäht werden können. Hier sollten die Bürger Verständnis aufbringen, dass es bei den rund 50 bis 60 ha eben nach und nach geschehen muss.



Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Stadt Weilheim und die Stadtwerke machen sich viele Gedanken, wie die städtischen Grünflächen am sinnvollsten gepflegt werden. So sind auch Hitzeresistente Pflanzen im Straßenbegleitgrün oder Dachbegrünungsmischungen ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzt.



Es gibt aber noch einen wichtigen Punkt, den die Bürger selbst in der Hand haben: Müllberge passen mit Klima- und Artenschutz nicht zusammen. Doch Soyer berichtet, dass dies ein großes Problem in Weilheim sei.



Gefühlt nehme das jedes Jahr zu. Mittlerweile gebe es „gigantische Mengen an Verpackungsmüll“, die von den Stadtwerken in ganz Weilheim eingesammelt werden müssten. Wie etwa an der Ammer. Abgesehen von den Reinigungskosten, die das verursacht, werden damit auch Bemühungen zum Klimaschutz zumindest stückweise konterkariert.

