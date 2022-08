Pläne für das Radom Raisting: Geschäftsführer stellt mögliche Varianten vor

Von: Stephanie Novy

Auf einer großen Projektionsfläche im Inneren der Antenne könnten Filme und Bilder gezeigt werden. © Visualisierung: Radom Raisting GmbH, MBS; Quelle: Tamschick Media + Space GmbH

Raisting – Für das Radom Raisting hat GmbH-Geschäftsführer René Jakob große Pläne. Das Industriedenkmal soll möglichst viele Besucher anlocken. Wie das geht, erläuterte Jakob im Kreistag anhand der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie.

Wie berichtet, soll das Industriedenkmal langfristig attraktiver für Besucher gemacht werden. Zunächst brauche es dafür ein Foyer mit einem Empfang, so Jakob. Auch sanitäre Anlagen und ein Zugang über die Rampe würden benötigt.

Was die Gestaltung des Radoms angeht, stellte der Geschäftsführer den Kreisräten drei Varianten vor. Die „Basic-Ausführung“ würde schätzungsweise 25 000 Besucher pro Jahr in das Denkmal locken. Dafür müsste am heutigen Stand auch nicht mehr viel verändert werden. Jakobs Empfehlung war eine etwas verbesserte Variante, für die in der Machbarkeitsstudie circa 35 000 Gästen pro Jahr berechnet wurden. Hierfür sei neben dem Empfang und den sanitären Anlagen in der Schleuse eine Timeline geplant, die die Geschichte des Radoms wiedergibt. Exponate und Beiträge von Zeitzeugen könnten das ergänzen.



Zudem würde der Hauptraum zur Visualisierung genutzt. Auf einer riesigen 150 Meter langen Projektionsfläche könnten Filme und Bilder abgespielt werden. Jakob sprach auch von einem Laser, um die Sendeleistung der Radom-Technik zu visualisieren. Der Antennensockel könnte derweil zu einer interaktiven Ausstellung für jüngere Besucher werden. Ein „Lernlabor für Schulen“ nannte Jakob es.



Noch mehr Besucher, nämlich etwa 45 000 pro Jahr, könnte laut Machbarkeitsstudie die „Premium-Variante“ einbringen. Hier könnte sich die gesamte Hülle des Denkmals in eine Projektionsfläche verwandeln.

Bis Herbst wird nun die Vorplanung mit der genauen Kostenabschätzung durchgeführt. Hierfür stehen 80 000 Euro zur Verfügung. Das Geld, so Jakob, stamme zum Großteil aus Fördermitteln. Im Anschluss liegt es am Kreistag, ob er sein Okay für die Maßnahmen gibt.



Nicht nur die Attraktivität des Radoms soll gesteigert werden. Das Industriedenkmal soll auch grüner werden. Der Energieverbrauch ist derzeit noch sehr hoch. Auf 5 500 Quadratmetern soll deshalb eine PV-Anlage installiert werden. Diese wird im Sommer mehr produzieren, als das Radom benötigt. Ein benachbartes Unternehmen würde den Überschuss abnehmen, so Jakob. Im Gegenzug bekommt das Radom im Winter günstigen Strom von eben diesem Unternehmen, um zukünftig eine Wärmepumpe zu betreiben

