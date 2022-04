Beachtliche Performances beim Planspiel Börse der Sparkasse Oberland

Von: Bianca Heigl

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Oberland Thomas Orbig (links) mit den diesjährigen Gewinnern im Planspiel Börse. © Heigl

Weilheim – Insgesamt 134 Teams waren heuer dabei bei der 39. Runde des Planspiels Börse im Geschäftsbereich der Sparkasse Oberland, die vom 4. Oktober vergangenen Jahres bis zum 28. Januar dauerte. Nun wurden die Sieger*innen ausgezeichnet, die aus Weilheim, Penzberg und Peißenberg kommen.



Das Planspiel Börse ist europaweit das größte seiner Art. Mehr als 40 000 Teams mit fast 100 000 Teilnehmenden waren dieses Mal am Start in Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Italien und Schweden. Auch international ist es vertreten in Lateinamerika, Russland, Singapur und Vietnam. Thomas Orbig, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oberland, erläuterte im Rahmen der Siegerehrung die Idee hinter diesem Spiel: Es gehe um die Vermittlung wirtschaftlichen Grundwissens und der Funktionsweise der Börse. „So können die Schüler verantwortungsvollen Umgang mit Geld lernen und dabei auch auf Nachhaltigkeit achten.“ Denn dies sei ein ganz wichtiger Aspekt, der weit über die ökologischen Gesichtspunkte hinausgehe.



In einem kurzen Rückblick berichtete Orbig, welche handelbaren Wertpapiere dieses Jahr dabei waren, welche am meisten oder am wenigsten umgesetzt wurden und welche Tops und Flops es gab. Dafür seien auch die Einflussfaktoren wie Corona, Bundestagswahl, Inflation, Lieferengpässe und andere mehr verantwortlich.



In der Gesamtdepotbewertung – die Schüler erhalten ein fiktives Startkapital von 50 000 Euro – konnte das Team „Dooph“ vom Gymnasium Weilheim (Jasper Rave, Philipp Schreier und Dominic Sailer) das beste Ergebnis erzielen mit einem Gewinn von mehr 6 300 Euro und damit einer Performance von 12,7 Prozent. Dafür gab’s 500 Euro. Platz zwei belegte „Jackson 2“ vom Gymnasium Penzberg (Maria Hilge und Youri Moheysen-Zadeh) mit knapp 4 800 Euro Gewinn (9,58 Prozent), wofür sie sich über 300 Euro Preisgeld freuen dürfen. Auf dem dritten Platz landete „Team Jägermeister“ (Leonard Pittrich, Rafael Tychsen und Thomas Leis) von der Josef-Zerhoch-Mittelschule Peißenberg (Gewinn rund 4 200 Euro, 8,49 Prozent) und strich dafür 200 Euro ein.

Darüber hinaus wurden noch die Teams ausgezeichnet, die die Nachhaltigkeitsbewertung für sich entscheiden konnten. Diese waren: Platz eins „Stock-Market-Pirates“ (Simon Hartmann, Lorin Heinrich und Maxi Ontiveros, Gymnasium Penzberg, Nachhaltigkeitsertrag rund 1 300 Euro, 500 Euro Preisgeld), Platz zwei „Banditiöse Investoren“ (Tom Viertelböck, Pascal Weidner und Janick Braun, Gymnasium Penzberg, Ertrag knapp 870 Euro, Preisgeld 300 Euro) und Platz drei „Die Aktienpenner“ (Christian Widder, Samuel Reichenbach und Lukas Nirschl, Gymnasium Weilheim, Ertrag knapp 600 Euro, Preisgeld 200 Euro).

