Plötzbräu-Gaststätte in Peißenberg: Künftig Heimat für Flüchtlinge

Von: Bernhard Jepsen

So sehen die Entwürfe aus, die der Investor 2021 für den alten Plötzbräu vorgelegt hatte. In den vorderen, alten Gaststättentrakt werden nun sechs Wohneinheiten für Flüchtlinge gebaut. © Repro: Jepsen; Quelle: Marktgemeinde

Peißenberg – Die verbliebene Plötzbräu-Immobilie steht seit längerer Zeit leer, doch nun ist zumindest für den vorderen, direkt an der Hauptstraße gelegenen Teil eine Nutzung gefunden worden: Demnach werden in das Gebäude der ehemaligen Gaststätte ab November bis zu 50 Flüchtlinge einziehen. Das Landratsamt hat mit dem Eigentümer bereits einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen.

Das Gebäude sollte vor ein paar Jahren eigentlich abgerissen werden. Im Zuge eines Investorenwechsels kam es jedoch anders. Der aktuelle Eigentümer, ein Münchener Architekt, ist laut Helmut Hartl, dem Leiter des Amts für Asylleistungen und Integration, auf die Behörde zugegangen – und hat dort offene Türen eingerannt. Der Flüchtlingszustrom ist anhaltend hoch. In München kommen pro Monat im Schnitt rund 3 000 Asylsuchende und Kriegsflüchtlinge an. Sie werden auf die einzelnen Landkreise verteilt – auch nach Weilheim-Schongau. Alle 14 Tage kommt ein Bus mit 50 Flüchtlingen im Landkreis an. Aktuell leben rund 2 700 Asylsuchende und Migranten in der Region. Die Unterbringung in tauglichen Unterkünften klappt im Großen und Ganzen recht gut.



Statt auf große Sammelunterkünfte setzt man im Ausländeramt überwiegend auf privat angemietete Immobilien. „Von Turnhallenbelegungen sind wir weit entfernt – im Gegensatz zu anderen Landkreisen“, berichtet Bernhard Pössinger, der in der Kontakt- und Clearingstelle im Ausländeramt tätig ist. Lediglich in Steingaden und in Weilheim betreibt man in zwei Pfarrheimen Notunterkünfte. Die Behörde will die heimische Bevölkerung in der Nutzung der Infrastruktur – gerade was Sportstätten betrifft – nicht einschränken und keine Ressentiments schüren. Die Integrationsarbeit soll so gefördert und nicht unnötig behindert werden –, denn für Hartl ist angesichts des demografischen Wandels klar: „Die Geflüchteten bringen einen Mehrwert für uns. Wir brauchen dringend Arbeitskräfte.“

„Kein Versteckspiel!

Das Amt für Asylleistungen und Integration tritt ganz bewusst transparent nach außen hin auf. „Wir wollen kein Versteckspiel“, erklärt Hartl. Ganz wichtig ist es ihm, zu erwähnen, dass die Unterbringungskosten nicht über den Kreis-, sondern über den bayerischen Staatshaushalt finanziert werden. „Auch machen wir den Mietmarkt nicht kaputt. Wir zahlen nur die ortsüblichen Mieten. Es muss auch für uns wirtschaftlich sein.“ Zudem würde man sich bei der Anmietung nur auf Leerstände konzentrieren. „Da braucht also überhaupt kein Neid auf Flüchtlinge aufkommen“, so Hartl. „Die Eigentümer würden an keinen anderen vermieten als an uns“, ergänzt Pössinger.



Genau so war es auch im Fall der ehemaligen Plötzbräu-Gaststätte. Für 15 Jahre angemietet wurde nur der vordere Teil, nicht aber das alte Sudhaus. Das Gaststättengebäude wird nun erst einmal kernsaniert und umgebaut, wobei die Grundoptik erhalten bleiben soll. Letztlich werden sechs Wohneinheiten für Flüchtlinge entstehen. „Es wird keine klassische Asylunterkunft sein“, erklärt Pössinger ausdrücklich. Im Ausländeramt setzt man inzwischen auf eine andere Konzeption: „Wir haben von Gemeinschaftsbädern und Gemeinschaftsküchen komplett Abstand genommen. Da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht.“ Mit der Unterbringung in abgetrennten Wohnungen würde es weniger Konflikte geben. Auch werde man die Wohnung „mischbelegen“, das heißt: Unterschiedliche Nationen, Religionen und Generationen sollen unter einem Dach leben.



Bis zum Spätherbst sollen die Kernsanierungsarbeiten sowie die Umbauten am Gebäude abgeschlossen sein. Die Belegung mit 50 Personen ist laut Pössinger die absolute Maximalgrenze – und die werde in der Regel bei den angemieteten Immobilien nur selten ausgeschöpft. Zudem würden die Vorschriften besagen, dass pro Person sieben Quadratmeter Wohnfläche eingeplant werden müssten: „Und da liegen wir weit drüber“, versichert Pössinger.

