Erneute Diebstähle im Netto Weilheim

Im Netto in Weilheim wurde schon wieder geklaut. © Symbolfoto: PantherMedia/Andriy Popov

Weilheim ‒ Im Nettomarkt in Weilheim haben Langfinger schon wieder zugegriffen. Das berichtet die Polizei Weilheim.

Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr steckte ein 62-jähriger Weilheimer vier Flaschen Wasser im Wert von circa acht Euro in seinen Rucksack und wollte ohne zu bezahlen den Supermarkt verlassen. Am Mittwoch gegen 12 Uhr entwendete eine 76-jährige Weilheimerin Waren im Wert von rund drei Euro und wollte ohne diese zu bezahlen den Markt verlassen. Auch wenn es sich in beiden Fällen um einen geringwertigen Stehlschaden handelt, erwartet beide Personen ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl. Noch am selben Tag wurden am Abend gegen 18.30 Uhr ein Neun- und Zwölfjähriger durch einen Ladendetektiv erwischt, wie sie jeweils eine Getränkedose klauen wollten. Beide Buben erhielten ein Hausverbot und wurden von ihren Eltern abgeholt.

