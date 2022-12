Schwerpunktkontrolle zur Beleuchtung: Polizei Weilheim zieht positive Bilanz

Die Polizei führte auch Kontrollen im Weilheimer Innenstadtbereich durch. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Weilheim - Die Weilheimer Polizei führte kürzlich Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt „Beleuchtung“ unter anderem im Weilheimer Innenstadtbereich durch.

Hierbei wurden laut Polizei in etwa 300 Fahrzeuge kontrolliert. Ungefähr bei einem Drittel der Verkehrsteilnehmer kam es zu Beanstandungen, wobei diese nahezu ausnahmslos gebührenfrei verwarnt wurden. Lediglich zwei Verstöße zogen eine gebührenpflichtige Verwarnung nach sich. Die Verkehrsteilnehmer der beanstandeten Fahrzeuge zeigten sich einsichtig. Letztendlich zieht die Weilheimer Polizei eine durchaus positive Bilanz, da an der deutlichen Mehrheit der kontrollierten Fahrzeuge keine Mängel zu beanstanden und die Beleuchtungseinrichtungen vorschriftsmäßig waren. Die Polizei Weilheim werde auch in Zukunft entsprechende Kontrollen durchführen.

Von Kreisbote