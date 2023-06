„Columns – Säulen unserer Zeit“: Doku-Serie über die STOA169 vorgestellt

Von: Kai Lorenz

Die Künstlersäulenhalle „STOA 169“: Neue Doku-Reihe gibt emotionale und exklusive Einblicke in den dreijährigen Bau des Kunstwerks. © Erwin Rittenschober/Stoa 169 Stiftung

Polling – Über 100 internationale Künstler haben je eine Säule für die STOA169 in Polling gestaltet, eine Wandelhalle, in der die individuell gestalteten Säulen ein gemeinsames Dach tragen. Am gestrigen Dienstag feierte die sechsteilige Doku-Serie „Columns – Säulen unserer Zeit“ Premiere.

Die Serie soll die Halle als Symbol für Völkerverständigung, Respekt, Vielfalt und gemeinsame Verantwortung in den Mittelpunkt rücken. Die Säulen sind jeweils etwa 3,5 Meter hoch. Jeder Künstler hatte die Freiheit, seine Säule individuell zu gestalten und dabei seine eigene künstlerische Handschrift einzubringen. Mit den Säulen wollte man eine Installation schaffen, „die Kunst und Wissenschaft auf einzigartige Weise verbindet“.



Die Doku-Reihe „Columns – Säulen unserer Zeit“ erzählt die Geschichte der Entstehung der Halle und der einzelnen Säulen. Mit einer Episodenlänge von 52 bis 60 Minuten begleitet die Serie Initiator Bernd Zimmer und sein Team sowie ausgewählte Künstler und Handwerker charakter- und prozessgetrieben durch den dreijährigen Bau. Sie schildern ihre unmittelbaren Erfahrungen zwischen Kunst und Pandemie. Wie mehrfach berichtet, hatte das STOA169-Team bis zur Fertigstellung der Halle mit Widerständen im Ort und den logistischen Herausforderungen in der Coronapandemie zu kämpfen. Zum Start der Bauarbeiten im Februar 2020 begann der erste Lockdown. Auch diese Aspekte werden in der Serie beleuchtet.



Die Doku-Reihe spannt einen Bogen von den Konsequenzen einer globalen Pandemiebekämpfung zur demokratischen Symbolik der Säulenhalle und den Motiven der einzelnen Künstlerinnen und Künstler in der Gestaltung ihrer jeweiligen Säule. Es geht um die Kunst und es geht um die Menschen dahinter. Das Kamerateam begleitet die Prozesse vor Ort und in Ländern wie Kirgistan, Ghana, Polynesien, Georgien und den USA.



Die Choreocraft Media hat die gesamte Produktion verantwortet, auch die Musik ist extra für die Serie komponiert und produziert worden.



Wer jetzt Lust auf die Doku hat, der kann die Filme ab sofort auf der Website www.columns.de als „pay per view“ anschauen.