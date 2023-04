Missglückter Maibaumklau endet im Krankenhaus

Ein Maibaumklau in Polling ging schief und endete für eine Person im Krankenhaus. © Symbolfoto: PantherMedia /Axel Drosta

Polling ‒ Es ist eine altbekannte Tradition: der Maibaumklau. Dieser endete jedoch für einen der „Diebe“ im Krankenhaus.

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags begaben sich circa 40 Personen eines Vereins aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen nach Polling, um den dortigen Maibaum „zu klauen“. Da der Maibaum jedoch von mehreren Pollingern bewacht wurde, schlichen sich die Maibaumdiebe zunächst leise an. Anschließend versuchten sie die Ausgänge eines Bauwagens zu blockieren, in dem sich die Wachen befanden.

Als die Pollinger zwischenzeitlich den Diebstahlversuch bemerkten, kam es zu einem Gerangel zwischen den Parteien. Dabei wurde ein 19-jähriger Maibaumdieb durch eine Schnittwunde im Gesicht verletzt, weshalb er sich in ein Krankenhaus zur Behandlung begeben musste.

Nun wird gegen den Verursacher der Verletzung, ein 65-jähriger Pollinger, aufgrund eines Körperverletzungsdeliktes ermittelt. Das schreibt die Polizei Weilheim.

