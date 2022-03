Polling: Psychisch auffällige Person schießt auf Polizisten

Großeinsatz in Polling. © Symbolfoto: PantherMedia / Elmar Gubisch

Polling ‒ Großer Polizeieinsatz in Polling. Bürger werden um Vorsicht geboten.

+++ Update 18.37 Uhr +++

Bei dem festgenommenen Mann handelt es sich um einen 35-jährigen Deutschen, wie das Polizeipräsidium mitteilt. Beim Zugriff durch Spezialeinsatzkräfte erlitt der 35-Jährige eine Handverletzung, er wurde in eine Klinik gebracht, wo er von der Polizei bewacht wird. Weitere Personen wurden, nach jetzigem Kenntnisstand, nicht verletzt. Ob es sich bei der verwendeten Waffe des Mannes um eine scharfe Schusswaffe handelt, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen Im Einsatz waren rund 170 Polizistinnen und Polizisten. Die Anlieger konnten inzwischen wieder in ihre Nachbaranwesen, die Verkehrssperren rund um den Einsatzort in der Prälat-Töpsl-Straße wurden aufgehoben. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft.

+++ Update 17.22 Uhr +++

Die psychisch auffällige, männliche Person wurde von Spezialeinsatzkräften festgenommen, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden keine Dritten bzw. Polizeibeamten verletzt.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, läuft in Polling derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Eine psychisch auffällige, männliche Person, die sich in einem Wohnhaus befindet, hat dabei auch bereits mehrfach Schüsse aus einer Waffe (in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten) abgegeben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Ob es sich dabei um eine scharfe Waffe handelt, ist noch nicht bekannt. Unbeteiligte Personen aus der Nachbarschaft wurden evakuiert. Sämtliche verfügbaren Polizeikräfte sind derzeit in Polling in Einsatz.

Die Polizei bittet dringend, den Bereich der Prälat-Töpsl-Straße / Steinbruchstraße zu meiden!

Von Kreisbote

