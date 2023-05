Geschäfte laufen gut

Von: Bernhard Jepsen

Gruppenleiter Peter Albrecht erklärt den Besuchern zusammen mit Mitarbeiterin Regina Zotz die Abläufe in der Holz- fertigung. © Jepsen

Polling – „Ich bin total begeistert, dass so viele Leute gekommen sind.“ Regionalleiter Hermann Soyer stand die Freude über die gute Resonanz beim Tag der offenen Tür in den Pollinger Oberland-Werkstätten sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben. Immerhin wurde damit auch das 50-jährige Bestehen der Einrichtung gefeiert und gewürdigt. Und so wuselten an diesem besonderen Tag zahlreiche Besucher über das Werkstätten-Gelände an der Obermühlstraße. Für Speis und Trank sowie musikalische Unterhaltung war reichlich gesorgt. In Führungen wurden die Besuchergruppen durch die Werkshallen geschleust.

Die Oberland-Werkstätten nutzten beim Tag der offenen Tür die Gelegenheit, um ihr Produkt- und Leistungsspektrum zu präsentieren – und vor allem zu zeigen, was die Mitarbeiter leisten. „Viele haben gar keine so richtige Vorstellung, was wir hier eigentlich so machen“, erklärte Soyer im Gespräch mit dem Kreisbote. Die Oberland-Werkstätten, die insgesamt 146 Menschen mit Behinderungen einen Arbeitsplatz bieten, seien jedenfalls ein „gleichwertiger Partner“ für die Industriebetriebe.



Dafür spricht auch, dass 13 Mitarbeiter in sogenannten firmenintegrierten Gruppen in den jeweiligen Partnerunternehmen wie der Bauer Unternehmensgruppe in Weilheim quasi extern tätig sind. Ziel der Oberland-Werkstätten ist es laut Soyer, „noch inklusiver“ zu werden „und weiter nach draußen zu wachsen“. Erst wenn die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt oder die Firmenintegration nicht möglich sei, soll für die Zielgruppe der Werkstattbetrieb eine Option sein.



Gut im Geschäft

In Polling gibt es eine Holz- und Metallmanufaktur, eine Montageabteilung und eine Sparte für Kabelanfertigungen. Auch in der Küche und der Haustechnik sind Menschen mit Behinderungen beschäftigt.



Die Oberland-Werkstätten, die heuer ihr 50-jähriges Gründungsjubiläum feiern, haben neben Polling und dem Hauptsitz in Gaißach bei Bad Tölz noch Standorte in Geretsried und Miesbach.



Die Einrichtungen sind gut im Geschäft: „Es läuft“, beschrieb Soyer beim Tag der offenen Tür die aktuelle Lage der Werkstätten.