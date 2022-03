Polling verabschiedet Rekordetat

Von: Bernhard Jepsen

Neben dem „Riepl“-Anwesen in Etting soll das alte Feuerwehrhaus in Polling laut dem verabschiedeten Etatplan verkauft werden. Das Bauwerk diente den Floriansjüngern über 100 Jahre als Unterkunft, bis die Freiwillige Feuerwehr Polling 1986 an ihren heutigen Standort im Griesbreitlweg umzog. © Jepsen

Polling – Für das Haushaltsjahr 2022 plant die Gemeinde Polling mit einem Rekordbudget von 15,24 Millionen Euro. Der vom Gemeinderat verabschiedete Etat kommt ohne Neuaufnahme von Krediten aus. Die Kehrseite der Medaille: Zur Finanzierung der Investitionen ist ein üppiger Griff in die Rücklagen geplant. Zudem sollen im Bedarfsfall zwei kommunale Liegenschaft verkauft werden.

Polling hat 2022 im investiven Bereich einiges vor. Das bereits im Bau befindliche Feuerwehrhaus in Etting wird in der laufenden Periode mit vermutlich zwei Millionen Euro zu Buche schlagen. Des Weiteren sind Umbauten am Schulgebäude (334 000 Euro) und Straßensanierungen (870 500 Euro) geplant. Außerdem fallen noch Kosten für die Erschließung des Gewerbegebiets Achalaich an (rund eine Million Euro). Doch in der über 2022 hinausgehenden Finanzplanung stehen noch dickere Brocken auf dem Programm, so zum Beispiel der Hochwasserschutz, der Bauhofneubau und die Erweiterung der Kindertagesstätte. In Vorausschau auf die Großprojekte will die Gemeinde deshalb in puncto Neuverschuldung aktuell noch nicht in die Vollen gehen: „Solange wir es uns leisten können, sollten wir ohne weiteres Fremdkapital auskommen“, argumentierte Hildebrandt in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Gegenfinanziert soll der Vermögenshaushalt (6,08 Millionen Euro) unter anderem über eine üppige Rücklagenentnahme (2,58 Millionen Euro) und den Verkauf von kommunalen Liegenschaften (1,3 Millionen Euro) werden. Konkret geht es dabei um das alte Feuerwehrhaus in Polling und das „Riepl“-Anwesen in Etting. Die Vorgehensweise ist nicht neu: Schon in den vergangenen Jahren wurden in den Budgetplanungen immer wieder gemeindeeigene Liegenschaften eingepreist – auch das „Riepl“-Anwesen und das ehemalige Feuerwehrhaus. „Das ist nichts, was wir neu erfunden haben“, betonte Bürgermeister Martin Pape (CSU) in der Haushaltssitzung. Doch auf die Verkaufsoption konnte bislang verzichtet werden, weil sich andere Einnahmequellen entgegen den Prognosen besser entwickelten oder geplante Investitionen im Haushaltsvollzug doch nicht getätigt wurden. Pape versicherte, dass die möglichen Grundstücksverkäufe selbstverständlich im Bedarfsfall im Gemeinderat behandelt und abgestimmt werden. Natürlich könne auf die Vermarktung verzichtet und ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden. Aber: Bei einer Neuverschuldung müsse der Etat durch das Landratsamt genehmigt werden.



Der Haushalt wurde vom Gemeinderat letztlich mit großer Mehrheit verabschiedet. Lediglich Klaus Hecker stimmte gegen die Etatplanung. Dem WGP-Gemeinderat war der ins Auge gefasste Verkauf von kommunalen Immobilien ein Dorn im Auge. Der Haushalt sei „sehr detailliert und gewissenhaft“ gestrickt worden, lobte der WGP-Gemeinderat zwar, „aber das mit den Liegenschaften, das kann ich nicht mehr mitgehen.“ Hecker sprach von „Tafelsilber“ und von einer „wenig in die Zukunft gedachten Strategie“. Die beiden Gebäude seien zwar keine Vorzeigeimmobilien, allerdings würde sich die Gemeinde durch eine Veräußerung „Entwicklungspotenziale“ nehmen. Zudem wäre es sinnvoller, wenn die Gemeinde sich jetzt bei einer Kreditaufnahme die günstigen Zins-Konditionen sichern würde.

