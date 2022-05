Unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht einen Auffahrunfall

Die Polizei sucht nach Hinweisen, die zum bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmer führen könnten. © Ina Fassbender/dpa

Polling - Nach Angaben der Polizei verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten.

Am Freitag, 29. April, gegen 12.30 Uhr fädelte sich der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw aus der Verlängerung der Bahnhofsstraße in Polling nach rechts in die Staatsstraße 2059 in Fahrtrichtung Peißenberg ein. Eine heranfahrende Fahrzeugkolonne, bestehend aus vier Fahrzeugen, die gerade zu diesem Zeitpunkt in selbiger Richtung fuhr, musste aufgrund dessen verkehrsbedingt abbremsen. Innerhalb dieser Kolonne kam es, aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstands, zu zwei Auffahrunfällen.

Dabei wurden eine 22-jährige Peißenbergerin, ein 45-jähriger Peißenberger und ein 39-jähriger Hohenpeißenberger leicht verletzt. Drei Pkws waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden beträgt circa 22500 Euro. Der Straßenabschnitt auf der Eisenbahnbrücke musste einseitig für circa eine Stunde gesperrt werden.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere hinsichtlich des noch unbekannten, einfahrenden Verkehrsteilnehmers werden gebeten sich unter Tel. 0881/640-0 an die Polizeiinspektion Weilheim zu wenden.

