Gesundheitsminister Klaus Holetschek lobt bei Besuch qualitativ hochwertige Versorgung

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Begrüßten Klaus Holetschek (Mitte) in Polling: (v.l.) Bürgermeister Martin Pape, Christine Bronner (Geschäftsführung und Vorstand Ambulantes Kinderhospiz München), Renate Dodell (Vorsitzende Hospizverein Pfaffenwinkel) und Schwester Raphaela Ferber (Oberin Kloster Polling). © Jepsen

Polling – „Das ist eine tolle Einrichtung. Ich unterstütze das auf jeden Fall“, erklärte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bei seinem kürzlichen Besuch im Pollinger Hospiz. Die Einrichtung soll bekanntlich von zehn auf 16 Betten erweitert und um ein Kinderhospiz ergänzt werden.

14 Betten, so war am Rande des Besuchs zu erfahren, sind von den Krankenkassen bereits genehmigt. Ob es am Ende noch zwei mehr werden, darüber, so hieß es, werde aktuell noch „ziemlich verhandelt“. Holetscheks Besuch fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Minister stand der Presse nur im Anschluss kurz für ein Statement zur Verfügung.



Holetschek betonte dabei, dass es „zur DNA der bayerischen Gesundheitspolitik gehört, die Hospize zu fördern“ - während man in Berlin „über assistierten Suizid nachdenkt“. Im Pollinger Hospiz würde man den „Spirit“ respektive den „guten Geist“ der Einrichtung spüren. Inwieweit sich der Freistaat Bayern finanziell an der vermutlich rund 17 Millionen Euro teuren Erweiterung des im Pollinger Kloster untergebrachten Hospizes engagieren will, darüber machte Holetschek keine konkreten Angaben. „Wir müssen schauen, welche Schwerpunkte nach der Landtagswahl am 8. Oktober gesetzt werden“, erklärte der Minister - aber: „Jeder Euro, der ins Pollinger Hospiz investiert wird, ist ein guter. Wir stehen dahinter.“



Laut dem Minister müsse man im Hospizbereich und in der palliativen Versorgung differenzierte und bedarfsgerechte Angebote schaffen - wie zum Beispiel Tageshospize. Die breite Fächerung sei sowohl für Erwachsene als auch für Kinder notwendig. Holetschek übergab der Presse ein Manuskript zu seiner Rede, die er in interner Runde vor Vertretern des Pollinger Hospizes und des Ambulanten Kinderhospizes München im Refektoriumssaal des Klosters hielt. Darin bescheinigte Holetschek dem Standort „Polling“ eine qualitativ hochwertige Hospiz- und Palliativversorgung für die Region.



Der CSU-Politiker überreichte - leider auch hinter verschlossenen Türen – an die Pflegekräfte als Anerkennung für ihre Arbeit die „Barbara-Stamm-Gedenkmünze“. Die Auszeichnung wurde erstmals auf dem Staatsempfang zur Würdigung der Verdienste der verstorbenen Landtagspräsidentin a.D. am 26. Juli 2023 in Würzburg an rund 400 Persönlichkeiten aus dem professionellen Pflegebereich verliehen. In Polling nahm die Gedenkmünze stellvertretend für ihr Mitarbeiterteam Pflegedienstleiterin Barbara Rosengart entgegen.



Am Rande seines Besuchs nahm Holetschek auch kurz zur Krankenhaus-Debatte im Landkreis Stellung. Demnächst soll im Kreistag von der Krankenhaus-GmbH ein Konzept vorgelegt werden. Dem wollte Holetschek „nicht vorgreifen“. Es gehe letztlich darum, die beste Lösung für die Bürger zu finden. „Ob es irgendwann ein Zentralkrankenhaus im Landkreis geben wird“, so der Minister, „das weiß ich nicht.“