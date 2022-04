Trauer um den Pollinger Künstler Michael Kreuter

Von: Ursula Gallmetzer

Teilen

Der Pollinger Michael Kreuter ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Hier ist er 2018 mit seiner Partnerin Ulrike Gänswein (rechts) und der ehemaligen Direktorin des Weilheimer Amtsgerichts Regina Sieh (2.v.re.) zu sehen. © Archivfoto: Lindner/Kreisbote

Polling – Polling trauert um einen seiner prominentesten Bürger: Der Künstler Michael Kreuter ist Ende März im Alter von 81 Jahren verstorben. Noch kurz vor seinem Tod wurde ihm eine besondere Ehre zuteil.

Seit 2005 lebte Kreuter in Polling. Als Rentner konnte er sich dort voll und ganz seiner Kunst widmen. Zuvor war er 40 Jahre lang als Deutschlehrer tätig. Mehr als zwanzig Jahre arbeitete er mit seiner Partnerin Ulrike Gänswein am Goethe-Institut als Dozent, unterrichtete unter anderem in Rotterdam, Krakau, Berlin und München. Im Jahr seiner Pensionierung wurde ihm der Mietvertrag seiner Wohnung in Nymphenburg gekündigt. Ein Wink des Schicksals, das ihn in den Pfaffenwinkel führte. Als Kreuter mit seiner Partnerin den historischen Schweighart-Hof auf dem Klosterareal, auf den er durch eine Zeitungsanzeige aufmerksam geworden war, das erste Mal sah, fiel der Entschluss: Hier wollte er seinen Lebensabend verbringen.

Nicht nur im Wohnhaus fühlte sich der gebürtige Stuttgarter sofort wohl, auch die riesigen Räume der ehemaligen Klostermühle gegenüber kamen wie gerufen. Dort konnte Kreuter sich ausbreiten und sich gänzlich in der Kunst verlieren.



Was Kreuter schuf, das wollte er auch mit der Welt teilen. Gerne präsentierte er seine Kunstwerke in Ausstellungen. Die waren stets ungewöhnlich, denn bereits 1997 hatte Kreuter beschlossen, nur noch mit den Fingern zu malen. Die Farbe schüttete er oft auf die Flächen, die er gerade bearbeitete, und verteilte sie dann mit blanker Hand. Er könne so die Schwankungen von Stimmungen und Emotionen, die Bewegungen von Leib und Seele besser auf die Leinwand bannen als mit irgendeinem Hilfsmittel. „Es fasziniert mich, den Augenblick einzufangen: eben noch Schleifspur einer Handbewegung, einer unbewussten Geste mit allen Zufälligkeiten der schnellen Aktion, ist die aufgebrachte Farbe Sekunden später fixiert, zum Zeichen geronnen“, beschrieb Kreuter seine Technik auf der Website des Weilheimer Kunstforums, dem er viele Jahre angehörte. Wer ihn in Polling besuchte, der spürte diese Begeisterung, die der Maler versprühte. Gerne empfing er Gäste, führte sie über die steilen Stufen in der beeindruckenden Kulisse seines Ateliers in der ehemaligen Mühle vorbei an riesigen Bildern und kleinen Kunstwerken. Er gab den Betrachtenden Zeit, die Kunst zu erleben und erläuterte seine Ideen, wenn es gewünscht war.



In seiner letzten großen Ausstellung 2016 präsentierte Kreuter im Weilheimer Stadtmuseum zahlreiche Werke aus 50 Jahren seines Wirkens. Realistische mit dem Pinsel gemalte frühe Werke trafen dort auf die expressiven und abstrakten Bilder der jüngeren Schaffensperiode. „Kunst nimmt Bezug auf die Zeit, in der sie entsteht, ob ihr Schöpfer es will oder nicht“, schrieb er im Katalog zur Ausstellung. Und so bearbeitete auch er Einflüsse aus dem Leben. „Bruchstücke von Dingen aus ihrem typischen Kontext herauslösen und isolieren“, so sein Vorgehen, „die Dinge ihrer Gegenständlichkeit entkleiden.“



Mit Charme und Kompetenz, so heißt es in der Traueranzeige der Gemeinde Polling, habe Kreuter durch sein persönliches Engagement und eigeninitiatives Handeln das Ansehen Pollings als Kulturort und die vielbeschworene Willkommenskultur unaufgeregt und selbstverständlich praktiziert, als es dieses Schlagwort noch gar nicht gab. Hierfür bekam er noch am Krankenbett acht Tage vor seinem Tod den Kulturpreis des Ortes aus dem Jahr 2021 verliehen.

„Ich lebe. Also muss ich der Farbe beibringen, dass sie zeigt, dass ich lebe“, schrieb Kreuter 2016. „Ich lebe. Und um das zu glauben, muss ich Zeichen setzen und Spuren hinterlassen.“ Das ist dem Künstler gelungen und diese Spuren werden bleiben.

Bilder, Videos und aktuelle Ereignisse aus Ihrer Heimat: Besuchen Sie den Kreisboten Weilheim-Schongau auch auf Facebook.