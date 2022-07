Pollinger Wein GbR feiert ihr 20-jähriges Jubiläum

Von: Bernhard Jepsen

Franz Vielhuber (links) und Gerhard Eichberger (am Fass links) begrüßten viele Ehrengäste – darunter Martin Pape (am Fass in der Mitte) und Schwester Gabriela (3.v.l.). © Jepsen

Polling – Sie ist bekannt für guten Wein und vor allem für soziales und gesellschaftliches Engagement: Nun feierte die Pollinger Wein GbR ihr 20-jähriges Jubiläum.

„Wer einen Schoppen trinkt, der ist lieb und zahm“, ließ Ordensschwester Gabriela die rund 50 geladenen Gäste im Kloster-Prälatensaal in ihrem Grußwort wissen. Und so verlief die Jubiläumsfeier denn auch im gemütlichen Rahmen bei Weißburgunder, Merlot-Cabernet und einem ausführlichen Rückblick auf die bisherige Chronik der Wein GbR. Gegründet wurde die Gesellschaft bürgerlichen Rechts am 10. Juli 2002. Den Wein bezieht man seitdem von der Kellerei Meran Burggräfler. „Unser Verhältnis ist mehr als eine Geschäftsbeziehung, es ist eine Freundschaft“, betonte der zusammen mit einer südtiroler Delegation angereiste Kellermeister, Stefan Kapfinger. Die Verbindung nach Südtirol hat einen historischen Kontext. Früher organisierten die Kloster-Chorherren regelmäßig Weinfuhrtransporte über den Reschenpass nach Polling.



Soziales Engagement

Die Importe der Wein GbR können sich volumenmäßig aber auch sehen lassen: In den 20 Jahren wurden im Zuge von 286 Transportfahrten bislang punktgenau 167 983 Flaschen nach Polling befördert. „Wir sind ein Gewerbebetrieb“, erklärte Geschäftsführer Franz Vielhuber. „Wir zahlen Steuern und wollen für soziale Zwecke Gewinn erzielen.“ Das wohltätige Engagement unterstrich auch Bürgermeister Martin Pape bei der Jubiläumsfeier. Er sprach im Zusammenhang mit dem Wirken der Gesellschaft von einer „absoluten Erfolgsgeschichte“. Die GbR und die unterstützende Weinbruderschaft seien „eine illustre Runde, ganz ohne persönliche Gewinnabsicht“. Unter dem Motto „Jeder Schluck für einen guten Zweck“ wurden über die Vermarktung von südtiroler Weinen in den vergangenen zwei Jahrzehnten rund 75 000 Euro für soziale Zwecke eingenommen.



Viel Lob gab es beim Festakt für „den Motor und die Antriebskraft“ der Wein GbR, den bald aus seinem Amt scheidenden Franz Vielhuber. Aber: Mit der Wein GbR wird es weitergehen. Das Jubiläum soll jedenfalls kein Finale, sondern lediglich ein „Boxenstopp“ sein. Die Weinbruderschaft, so hieß es, würde für die GbR als „Nachwuchs- und Hilfskräftereservoir“ dienen. „Wir werden weiter dafür sorgen, dass die von der Sonne verwöhnten Meraner Weine getrunken werden“, kündigte Gerhard Eichberger an. Der frühere Vorsitzende des SV Polling wird mit einem verjüngten Team künftig die Geschicke der Wein GbR lenken. Organisatorisch soll sich das ein oder andere ändern, nicht aber für die Kunden der Wein GbR: „Wir werden weiter für unsere Pollinger und auswärtigen Weinliebhaber da sein“, versprach Eichberger. Die Zukunft symbolisierte übrigens auch der Ziegelstein, den Bürgermeister Pape zur Jubiläumsfeier mitgebracht hatte. So wird die Gemeinde der Wein GbR die Erdgeschossräume im Haus am Kirchplatz 12 vermieten. Die Gesellschaft will dort ihr umfangreiches Equipment einlagern.

