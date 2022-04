Pollingerin fährt frontal in entgegenkommenden Sattelzug

Die Polizeiinspektion sowie die Verkehrspolizei Weilheim, die Feuerwehr Etting und die Straßenmeisterei Weilheim waren vor Ort. © Stefan Puchner/dpa

Etting/Polling - Am Mittwochabend befuhr eine 67-jährige Pollingerin mit ihrem BMW die B2 von Murnau kommend in Richtung Weilheim. Im Bereich der Ettinger Senke geriet die 67-Jährige, nach Angaben der Polizei, aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den entgegenkommenden Sattelzug eines 32-Jährigen aus München.

Mit schweren Verletzungen wurde die Pollingerin in die Unfallklinik nach Murnau verbracht. Beide Fahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München sichergestellt und die Erstellung eines Gutachtens in Auftrag gegeben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 80 000 Euro. Eine vollständige Sperrung der B2 war bis circa 4 Uhr morgens notwendig. Neben Beamten der Polizeiinspektion Weilheim waren Beamte der Verkehrspolizei Weilheim, sowie die Feuerwehr Etting und die Straßenmeisterei Weilheim vor Ort.

Von Kreisbote